9 ago 2021 14:51

DACCI OGGI LA NOSTRA MORTE BIANCA QUOTIDIANA - A SAN GIOVANNI ROTONDO UN OPERAIO DI 47 ANNI È DECEDUTO DOPO ESSERE STATO SCHIACCIATO DA UNA LASTRA DI CALCESTRUZZO, NEL CANTIERE IN CUI STAVA LAVORANDO - NON È ANCORA CHIARO COME SIA POTUTO SUCCEDERE: QUANDO SONO ARRIVATI I MEDICI ERA GIÀ TROPPO TARDI…