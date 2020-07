DOVE SONO I COMPLOTTISTI NO-VAX? L’EUROPA, IN ATTESA DELL’ANTIDOTO AL CORONAVIRUS, CHIEDE VACCINAZIONI ANTI-INFLUENZALI DI MASSA. PROBLEMINO: LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE NON RIUSCIRANNO A SODDISFARE LA RICHIESTA, E I GOVERNI GIÀ SGOMITANO PER ACAPPARARSI LE DOSI - SARANNO GRATUITI PER GLI OVER 60, MA POI OGNI REGIONE FARÀ PER CONTO SUO – INTANTO NEGLI USA L’AZIENDA “MODERNA” ANNUNCIA CHE IL 27 LUGLIO FINIRANNO I TEST CLINICI PER IL VACCINO ANTI-COVID, CHE POTREBBE ESSERE PRONTO ENTRO IL PROSSIMO ANNO