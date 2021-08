DACCI OGGI I NOSTRI SBARCHI QUOTIDIANI - NELLA NOTTE SONO ARRIVATI ALTRI 272 MIGRANTI A LAMPEDUSA, CHE PORTANO IL TOTALE DELLE ULTIME 24 ORE A 507. NELL’HOTSPOT DELL’ISOLA, CHE HA UNA CAPIENZA MASSIMA DI 250 POSTI, SONO PRESENTI 865 “OSPITI”. E ALTRE 11 BARCHE SONO STATE BLOCCATE DALLA MARINA MILITARE TUNISINA….

Migranti: 13 sbarchi nella notte a Lampedusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 24 AGO - Tredici sbarchi, con un totale di 272 migranti, si sono registrati dalla mezzanotte fino all'alba a Lampedusa (Ag). Nella serata di ieri ce n'erano stati invece altri 4, con un totale di 70 persone, che hanno portato il numero degli approdi, per la giornata di ieri, a 10 con 235 migranti. In 24 ore sono dunque giunti sull'isola 507 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti. (ANSA).

Gli ultimi 4 barchini prima della mezzanotte sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e dei carabinieri. Su un'imbarcazione, partita da Zuwara, erano in 39; sull'altra, di 6 metri, partita da Djerba, erano in 6. Ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccati in 16, fra cui 2 donne e 2 minori. Infine, la motovedetta dei carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini.

Migranti: Tunisia blocca 11 barche in partenza verso Italia

(ANSA) - TUNISI, 24 AGO - La Marina militare tunisina ha bloccato ieri 11 tentativi di migrazione irregolare, in diverse zone del Paese, fermando in tutto 129 tunisini e 30 da altri Paesi africani. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato. I migranti, partiti da Taguermess (Medenine), Chebba (Mahdia), Sfax e Kelibia (Nabeul), di età compresa tra i 14 e i 46 anni, sono stati trasferiti nei porti di Menzel Jemil, Djerba, Sfax e Zarzis e poi consegnati alla Guardia Nazionale.

