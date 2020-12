DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO – CENTINAIA DI PERSONE SI SONO MESSE IN FILA A NATALE PER CHIEDERE UN PASTO ALLA ONLUS “PANE QUOTIDIANO” A MILANO: UN LUNGO SERPENTONE AL QUALE SI SONO AGGIUNTI I POVERI DELLA CRISI DEVASTANTE DI QUEST’ANNO – E L’IMPRENDITORE CARLO CROCCO STACCA UN ASSEGNO DI 100MILA EURO PER… - VIDEO

Ha visto quella lunga — lunghissima — fila davanti ai cancelli di viale Toscana dell’associazione Pane Quotidiano, che aiuta i più poveri a Milano, e ha deciso che doveva fare qualcosa. Così l’imprenditore Carlo Crocco ha staccato un assegno di 100mila euro e l’ha consegnato al sindaco Beppe Sala con l’obiettivo di aiutare proprio chi si affida a Pane Quotidiano per avere un pasto. Un regalo di Natale, per i più bisognosi, da parte di chi ha avuto più fortuna.

Carlo Crocco è il fondatore del marchio Hublot di orologeria di alta gamma. L’azienda, nata nel 1980, deve il suo nome alla parola francese «oblò». I suoi prodotti si ispirano alla combinazione di materiali diversi. Oggi è proprietà di Louis Vuitton e fattura circa 200 milioni ogni anno. Lasciata l’azienda, Crocco oggi non vive più a Milano, che è stata però la sua città per 37 anni e lo è ancora per i suoi figli. Ha voluto dunque regalare un segno d’affetto al capoluogo lombardo, con un contributo per chi, a Natale, non ha un pasto caldo da consumare.

All’associazione Pane Quotidiano si è recato, il giorno di Natale, il sindaco Beppe Sala. Proprio per consegnare gli assegni di due imprenditori, tra cui Carlo Crocco: «Oggi faccio Babbo Natale ma porto doni non miei — ha raccontato il sindaco Sala —. Una persona che conosco, che ha un’azienda, ha donato 1500 panettoni e un ex imprenditore, con la sua fondazione, mi ha dato un assegno da 100 mila euro che ho in tasca per «Pane Quotidiano» perché ha visto in tv quello che succede e ha messo mano al portafoglio».

