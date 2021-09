LA DAD È TRATTA – LE SCUOLE RIAPRONO IN PRESENZA MA CON L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA NON SI TORNA INDIETRO. I PRODUTTORI L'HANNO CAPITO E HANNO INIZIATO A FARE CAMPAGNE PROMOZIONALI AD HOC PER GLI STUDENTI – HUAWEI OFFRE SCONTI FINO AL 50% PER TABLET, COMPUTER E CUFFIE, APPLE HA ATTIVATO IL PROGRAMMA “EDUCATION 2021” E ANCHE LE GRANDI CATENE DI ELETTRONICA DANNO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN RIMBORSO SULL'ACQUISTO DI UN NUOVO PORTATILE SE SI PORTA IL VECCHIO

M.B. per “il Messaggero”

a scuola con il tablet

L'apertura delle scuole si sta avvicinando, con un po' più di ottimismo rispetto allo scorso anno. Anche se probabilmente questa volta si tornerà alle lezioni in presenza, il rapporto scuola-tecnologia è diventato sempre più saldo: i computer, tra portatili e tablet, hanno favorito la connettività e la collaborazione, sapendo soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell'attuale classe ibrida.

huawei back to school 2

Quindi quest' anno, più che nel passato, sia i produttori di tecnologia sia le catene di elettronica di consumo hanno iniziato a fare importanti campagne promozionali dei prodotti tech che possono essere utili per la vita di tutti i giorni degli studenti (e non solo).

huawei back to school 1

Quindi questo potrebbe essere il momento più propizio per rinnovare il proprio equipaggiamento tecnologico. La cinese Huawei ha messo a punto una serie di iniziative e promozioni legate al Back to School con sconti che arrivano fino al 50%, valide fino al 15 settembre.

Ad esempio, chi acquisterà uno dei modelli di tablet MatePad riceverà in regalo anche una tastiera, la Huawei M-Pencil e gli auricolari Huawei Freebuds 3.

apple education 20211

IL PROGRAMMA

Anche un marchio come Apple ha attivato anche quest' anno all'interno del proprio store il programma Education 2021, per cui tutti gli studenti iscritti o ammessi all'università così come i genitori che acquistano per loro o chi lavora presso un istituto scolastico, avranno l'accesso a prezzi scontati per Mac e iPad oltre alle cuffiette AirPods in omaggio oppure le più evolute AirPods Pro a 100 euro.

La francese Wiko invece ne approfitta per promuovere sul proprio sito gli smartphone della linea Power U Collection a prezzi scontati: Power U30 a 143,99 euro, Power U20 a 119,99 euro e Power U10 a 103,99, questi ultimi due con cover e pellicola protettiva inclusi. Mentre Honor offre il portatile il portatile MagicBook Pro a 749,90 euro invece che 899,90 e le cuffie Earbuds 2 Lite a 79,90 euro anziché 99,90.

promozioni wiko scuola 2

Ovviamente sono i computer portatili i più richiesti in questo periodo, magari quelli di fascia media, capaci di essere un valido aiuto per la didattica, la navigazione su internet, ma anche il tempo libero, senza dover spendere una fortuna.

Quello che tutti cercano è un laptop che sia economicamente conveniente, ma soprattutto affidabile, con un buon display da 14-16 pollici che non stanchi gli occhi, grande durata della batteria ed efficienza energetica e una buona reattività a seconda degli usi che se ne vuole fare.

tablet scuole

LA ROTTAMAZIONE

Ed è proprio sui pc portatili che si basano molte offerte delle grandi catene ancora per questa settimana. Unieuro dà la possibilità di ottenere un rimborso sull'acquisto di un nuovo portatile se si porta il vecchio dal valore sotto i 599 euro.

Per esempio, acquistando un Lenovo IdeaPad 3 con processore Amd Ryzen 5, con 8 gb ram, 512 gb ssd e un display da 15,6 pollici full hd il prezzo scende da 649 a 549 euro con un rimborso di 100 euro, mentre l'Acer Aspire 3 con microprocessore Intel Core i3, 8 gb ram e 256 gb e display 15,6 pollici full hd offerto a 449 euro invece che 579,99 euro con 100 euro di rimborso.

A SCUOLA CON IL PC

Anche Mediaworld ha una pagina dedicata al ritorno a scuola che contiene tra le offerte diversi portatili come Samsung Galaxy Book 15.6 pollici con processore Intel Core i3 con 8 gb ram e 256 gb ssd a 549 euro invece che 709 euro, oppure il più potente Hp Pavillon 15-EG0029NL con display sempre da 15,6, processore Intel Core I7 con 16 gb ram e 1 tb ssd, venduto per la promozione a 899 euro invece che 1049 euro.

SCUOLA HI TECH

COME IL BLACK FRIDAY

Quindi sempre più l'inizio settembre sta diventando, al pari del black friday, un periodo ideale per poter sfruttare le promozioni ed acquistare un computer o altri gadget tecnologici che possono essere di supporto per lo studio, ma anche per la comunicazione e l'intrattenimento degli studenti e delle loro famiglie.

