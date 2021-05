DAGO-NOTIZIE DAL MONDO - PERCHE' BILL GATES INDOSSA ANCORA LA FEDE NUZIALE? - GLI UOMINI POSSONO RAGGIUNGERE L'ORGASMO ANCHE SENZA EIACULARE - IN TEXAS È STATA APPROVATA UNA LEGGE CHE VIETA L'ABORTO - GLI INGLESI E LA MANIA DI PIANTARE CACTUS IN AUTO - IL PAESE DOVE SI FA MAGGIOR USO DI ALCOL AL MONDO E'...

Dagoselezione

Bill Gates 2

Sesso. Tracey Cox, sul DailyMail, ha cercato di sfatare 13 luoghi comuni sul sesso. Tra questi, l'idea che l'uomo non possa raggiungere un orgasmo senza eiaculare. Falso. Lo hanno dimostrato due medici statunitensi, Hartman e Fithian, dopo aver analizzato i risultati di un test sul campo: il 12% dei loro volontari hanno raggiunto l'orgasmo senza eiaculare (DailyMail, 19/5).

Donne. Secondo Katherine Moussouris, ricercatrice Microsoft dal 2007 al 2014, Bill Gates «aveva preso di mira le donne». Nel 2015 un gruppo di ex dipendenti ha fatto causa a Microsoft sostenendo di essere state «ignorate, maltrattate o degradate» (The Sun, 19/5).

Battito fetale

Fede. Bill Gates indossa ancora la fede nuziale (DailyMail, 20/5).

Aborto. In Texas è entrata in vigore una legge che vieta di abortire dal momento in cui viene rilevato il battito cardiaco fetale: può essere auscultato già a 6 settimane (Austin American Statesman, 19/5).

Dahl. Secondo Roald Dahl il segreto per scrivere un libro di successo per i più piccoli è «non proteggere mai i bambini dal mondo» (DailyMail, 19/5).

lsd 9

Lsd. I ricercatori della Cornell University hanno scoperto che l'Lsd permette al nostro cervello di abbattere le barriere e farci percepire la realtà come se fossimo ancora piccoli, dimenticando le nostre esperienze personali (DailyMail, 20/5).

Iran. Babak Khorramdin, 47 anni, regista iraniano residente a Londra tornato in Iran, è stato ucciso, fatto a pezzi dal padre e buttato nei sacchi della spazzatura. Motivo: il genitore non sopportava di vederlo ancora single (DailyMail, 19/5).

Pagina Fb Jerusalem Prayer

Facebook. Facebook ha chiuso la pagina "Jerusalem Prayer Team", 75 milioni di follower, dedicata a Israele (DailyMail, 19/5).

Turchia. Il presidente Biden ha condannato la retorica anti-israeliana della Turchia. Nei giorni scorsi Erdogan ha chiesto «un accordo separato» per Gerusalemme, definendo Israele uno «stato terroristico» e accusando l'Austria di prendersela con i musulmani solo per rimediare al loro Olocausto (Jerusalem Post, 19/5).

Calotta glaciale della Groenlandia

Trump. Durante le elezioni presidenziali del 2020, Barack Obama avrebbe definito Trump «pazzo», «maiale razzista e sessista» e «figlio di puttana corrotto» (Edward-Isaac Dovere nel libro Battle for the Soul: Inside the Democrats 'Campaigns to Defeat Donald Trump) (The Guardian, 19/5).

Calotta. La calotta glaciale della Groenlandia, la seconda più grande del pianeta, è molto vicina allo scioglimento. Gli scienziati non sono ancora sicuri che abbia raggiunto il punto di non ritorno, ma se l'ipotesi fosse confermata, i livelli del mare nel mondo potrebbero aumentare anche di 7 metri (DailyMail, 19/5).

Cactus in auto

Piante. Ultima tendenza nel Regno Unito: arredare gli interni della propria auto con cactus, piante grasse e bonsai da distribuire sul cruscotto o nei portabicchiere (DailyMail, 19/5).

Alcol. Il paese dove si fa maggior uso di alcol al mondo è la Lettonia, seguita dall'Austria, dalla Repubblica Ceca e dalla Francia. L'Italia è 30esima (Rapporto Ocse).

Scoiattoli. L'Inghilterra vuole abbattere il numero di scoiattoli grigi che vivono sul suo territorio, considerati responsabili di ingenti danni alle foreste. Secondo le stime del governo, ogni anno costano agli inglesi 37 milioni di sterline, quasi 43 milioni di euro. Per questo il ministro dell'ambiente George Eustice sta valutando di reintrodurre la marmotta, suo naturale predatore, e di distribuire alla popolazione locale pillole contraccettive ricoperte di pasta alla nocciole (DailyMail, 20/5)

Classifica paesi per consumo alcol

Cannibale. Un uomo di 72 anni è stato arrestato nella cittadina di Atizapan, in Messico, dopo che la polizia ha ritrovato nella sua abitazione il corpo della fidanzata 32enne insieme ai resti di altre nove donne. Secondo gli agenti avrebbe mangiato parte delle sue vittime (DailyMail, 20/5).

Pelle. Google lancerà in Europa entro la fine dell'anno una nuova funzione basata sull'Intelligenza Artificiale in grado di identificare 288 problemi della pelle, dalle verrucche ai lipomi. Per ottenere la diagnosi sarà sufficiente inviare tre fotografie della zona interessata e rispondere a qualche domanda (DailyMail, 19/5).

Bob Dylan

Hayek. Salma Hayek ha raccontato a Variety di aver contratto il Covid ad inizio pandemia in una forma grave che l'ha costretta all'ossigeno e a trascorrere sette settimane chiusa in una stanza (DailyMail 20/5).

Dylan. Bob Dylan è stato fotografato a Los Angeles mercoledì scorso mentre faceva spese a Santa Monica. Non si faceva fotografare da dieci anni (DailyMail, 20/5).