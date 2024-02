chiara ferragni e fedez

Ultimi boatos dall’Italia ferragnizzata. Il matrimonio tra Fedez e Chiara era finito da tempo, quel poco che è rimasto in piedi dopo il ciclone pandoro era “The Ferragnez – La serie”, messa in onda da Prime Video per due stagioni.

Ancora col pandoro sullo stomaco, l’ex Barbie del Web non aveva nessuna intenzione di dar vita alla terza stagione dell’inguardabile serie. Il rapper (per mancanza di voce) non l’avrebbe presa tanto bene il nisba: già depresso per i vaffa e i perculamenti sulle rete, aggiungere la malattia che l’ha colpito al pancreas, e deprivato, al pari della mogliettina ingorda di dolci, di sponsor e di contratti vari, fatti due conti con la mammina sempre al fianco, Fedez le avrebbe fatto scrivere dall’avvocato che non era il caso di fare troppe storie: bisogna farlo, ci sono in ballo troppi soldi e il piatto piange.

Niente, per la Reietta di Instagram non si fa, non è il momento opportuno. Ma già all’indomani della ‘’maleficenza’’ scoperchiata da Selvaggia Lucarelli, dall’altare delle copertine agli altarini del pandoro, non sapendo più dove sbattere la testa, per la poverina ripiena di milioni ma completamente inetta sulla scelta di collaboratori con cui circondarsi negli affari, si è attaccata all’ultimo salvagente dell’Umanità: la Mamma.

E Fedez, già incazzato di suo, si è ritrovato in casa la suocera, la sgomitante Marina Di Guardo, autrice di romanzi di genere sexy (consultando Wikipedia, dice, per scrivere di certe pratiche poco ortodosse) e thriller.

I nostri due eroi, ormai distanti e separati, hanno svolto il solito copione del finale di ogni matrimonio, ognuno ha squadernato all’altro l’elenco dei dolori. Qualcosa del genere. Lei: ho sopportato il tuo bacio a lingua sguainata con Rosa Chemical mentre io ero sul palco di Sanremo; ti sono stata vicino durante la tua malattia (nell’ultimo mese sei finito due volte al pronto soccorso), e ora che sono nella merda mi dai addosso dicendo che tu la beneficenza la fai bene…e ora mi molli… Triste solitario y final….

