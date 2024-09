DAGOREPORT – ECCO COME È NATA L’OPERAZIONE DEL MOSSAD SUI CERCAPERSONE ESPLOSI IN MANO AI MILIZIANI DI HEZBOLLAH: TUTTO NASCE NEL 2020, CON LA MORTE DELLO SCIENZIATO IRANIANO MOHSEN FAKHRIZADEH, UCCISO DAGLI 007 ISRAELIANI CON UNA MITRAGLIATRICE COMANDATA DA 1600KM DI DISTANZA. A QUEL PUNTO TEHERAN, ALLA RICERCA DI UN MODO SICURO PER COMUNICARE, DECIDE DI PUNTARE SU UN DISPOSITIVO ORMAI IN DISUSO, I CERCAPERSONE. MA IL MOSSAD…

L’operazione con cui il Mossad ha infilato migliaia di bombe portatili nei cercapersone in mano a Hezbollah parte da lontano.

Tutto iniziò quando, in Iran, venne ucciso Mohsen Fakhrizadeh. Era il 2020 e lo scienziato, considerato la mente del programma nucleare di Teheran, fu ucciso dai colpi di una mitragliatrice comandata a 1600km di distanza dall’intelligence israeliana.

Da quel momento, i pasdaran hanno iniziato a temere gli strumenti tecnologici, perché visti permeabili alle manine birichine degli 007 di Tel Aviv, e hanno cercato un modo più “sicuro” per comunicare. L’idea è stata fare “un salto all’indietro”, tornare cioè a una tecnologia analogica ormai in disuso, i cercapersone, considerata non “hackerabile”.

A quel punto, gli uomini di Teheran si sono messi alla ricerca di qualcuno che ancora producesse questo tipo di dispositivo. L’unica azienda che ancora li fabbricava era a Taiwan, la Gold Apollo, fondata da Hsu Ching-kuan, che a sua volta aveva affidato la produzione a una ditta ungherese, la Bac.

Davanti alla enorme richiesta degli emissari degli ayatollah, i taiwanesi hanno fatto molte domande, facendo lì per lì saltare l’accordo. A quel punto entra in scena il Mossad che, intercettando alcune conversazioni, capisce le intenzioni degli iraniani e intravede un’opportunità.

Da Tel Aviv parte il piano: il primo passo è stato acquisire la ditta ungherese, che produceva materialmente i cercapersone. Il secondo, ricevere l’ordine per la produzione e iniziare a sfornare i dispositivi in “duplice copia”: una parte, non manomessa, serviva come merce “pulita” da offrire agli occhi degli acquirenti.

Un’altra, invece, di pari entità, è stata occultata e “condita” con esplosivo. Quando il carico è partito dall’Ungheria alla volta del Libano, gli israeliani sono intervenuti nel tragitto per sostituire i carichi e consegnare i cercapersone-bomba.

Il risultato immediato, come scrive oggi sul “Giornale” Fausto Biloslavo, è la morte di 897 miliziani di Hezbollah e l’evirazione di altri 1700. Ma oltre ai danni fisici, ci sono quelli psicologici: iraniani e libanesi oggi sono terrorizzati all’idea di utilizzare qualunque dispositivo hi-tech.

La ragione è da ricercare nella tempistica del piano israeliano realizzato e condotto anni fa, che spinge i terroristi a chiedersi: Come facciamo a sapere che il Mossad non abbia nel corso del tempo creato altre bombe e non abbia altri bottoni da premere per farci esplodere le chiappe a suo piacimento?

«EVIRATI 1.700 LIBANESI» LA PSICOSI DEI CERCA-PERSONE DOPO L'ATTACCO DEL MOSSAD

Estratto dell’articolo di Fausto Biloslavo per “il Giornale”

«Subito dopo le esplosioni sono in tanti che hanno buttato via per strada a Beirut i cerca persone bomba, ma pure i cellulari» racconta una fonte del Giornale. Una settimana dopo circola sui social, rilanciato dai tabloid, un documento interno di Hezbollah, che fornisce un drammatico bilancio dell'attacco del Mossad. Impossibile verificarne l'attendibilità, ma i dati di 897 miliziani morti nelle esplosioni, rispetto ai 37 dichiarati ufficialmente, e oltre 1.700 evirati fanno impressione.

Nei video circolati dopo il primo attacco del 17 settembre si notava che molti cerca persone sono esplosi facendo cadere a terra doloranti chi li teneva soprattutto in tasca vicino alle parti intime. Il rapporto, tutto da verificare, parla di 1.735 membri di Hezbollah, che hanno subito danni ai genitali, ma per 905 sarebbero stati irrimediabilmente danneggiati.

Un altro dato terribile, se vero, è che 509 persone sono rimaste ferite agli occhi e ben 491 hanno perso l'uso della vista. Anche Mojtaba Amani, ambasciatore iraniano a Beirut, avrebbe perso un occhio. Probabilmente al bip esplosivo ha guardato il display del cerca-persone ed è rimasto mezzo accecato. [...]

La psicosi dei cerca persone e walkie talkie esplosivi ha coinvolto anche l'Iran. Il deputato Ahmad Bakhshayesh Ardestani ha avanzato un forte sospetto: «Uno scenario probabile riguardo l'incidente in elicottero in cui è morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi è l'esplosione del suo cercapersone». Forse il modello era diverso da quelli del Libano e l'indagine ufficiale ha parlato di incidente accusato dal pessimo meteo. Però la foto di Raisi con il cerca persone è diventata virale.

Fra notizie vere o presunte sì è scatenata la «guerra» dei meme che hanno invaso i social e le chat di mezzo mondo. La foto pubblicitaria del cercapersone con la scritta «Mossad connecting people» è uno dei primi. Anche il messaggio sul display «72 vergini», che attendono i martiri nel Paradiso di Allah ha avuto successo. Una versione italiana raffigura tre preti sciiti allarmati e un telefono che squilla. Uno dice «rispondi tu?» e l'altro replica «col c». Non c'è nulla da ridere sul fronte di guerra libanese,

ma un altro meme gettonato raffigura a fumetti Nasrallah, leader di Hezbollah e la guida suprema iraniana Khamenei, che scappano a gambe levate con alle spalle Beep Beep il tormento di Willy il coyote.

