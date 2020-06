10 giu 2020 16:02

DAJE DI BUDDHA BAR! – IL DALAI LAMA SI LANCIA NEL MERCATO MUSICALE: IL 6 LUGLIO, GIORNO DEL SUO OTTANTACINQUESIMO COMPLEANNO, USCIRÀ IL SUO PRIMO DISCO – NON ASPETTATEVI BONO O JOVANOTTI: IL MONACO, NON CANTA E NON SUONA, MA RECITA I MANTRA DI SETTE BUDDHA SULLE NOTE DI DIVERSI MUSICISTI – A TAMPINARE LA GUIDA SPIRITUALE PER CONVINCERLA A DIVENTARE LA “VOCE” DELL’ALBUM È STATA UNA CANTANTE NEOZELANDESE CHE… VIDEO