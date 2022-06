24 giu 2022 14:34

DAJE COL CONTAGIO: E' QUI LA FESTA? - A IBIZIA HANNO RIAPERTO LE DISCOTECHE: "E' COME SE IL COVID NON FOSSE MAI ESISTITO" - DOPO DUE ANNI DI CHIUSURA, I FAMOSI CLUB DELL'ISOLA HANNO RIAPERTO I BATTENTI, ATTIRANDO FOLLE DI FESTAIOLI - I LOCALI: "HA SUPERATO LE NOSTRE ASPETTATIVE. NON POSSIAMO ANCORA DIRE CON CERTEZZA CHE I NUMERI SARANNO MIGLIORI DEL 2019, MA TUTTO INDICA DI SI'..."