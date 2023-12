7 dic 2023 12:06

DAJE DE TACCO, DAJE DE... PONTE! - 7 MILIONI DI ITALIANI SI METTERANNO IN VIAGGIO PER IL FINE SETTIMANA LUNGO DELL'8 DICEMBRE - LA SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL PONTE È DI 2,7 MILIARDI DI EURO - AVVERTITE IL MINISTRO SANTANCHE': SONO IN AUMENTO LE VACANZE ALL'ESTERO (DALL'11% AL 18% DEL TOTALE) SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI (UN ALTRO GRANDE SUCCESSO DI "OPEN TO MERAVIGLIA")