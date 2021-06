1 giu 2021 19:08

DAJE DE TALCO, DAJE DE PUNTA - JOHNSON & JOHNSON DOVRÀ PAGARE 2,1 MILIARDI DI DOLLARI PER IL TALCO "BABY POWDER", ACCUSATO DI AVER CAUSATO TUMORI ALLE OVAIE IN 20 DONNE – LA CORTE SUPREMA AMERICANA HA RESPINTO IL RICORSO DELLA MULTINAZIONALE – L’AZIENDA NON VENDE PIÙ IL TALCO INCRIMINATO NEGLI USA E IN CANADA, MA IL PRODOTTO RESTA IN VENDITA SUGLI ALTRI MERCATI…