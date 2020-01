DALL’ELETTRONICA ALL’AUTO ELETTRICA È UN ATTIMO – AL CES 2020 SONY TENTA L’AZZARDO E PROPONE LA PRIMA VISION-S, LA CONCEPT-CAR ELETTRICA CAPACE DI INTEGRARE FINO A 33 SENSORI PER RILEVARE E RICONOSCERE OGGETTI E PERSONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL VEICOLO E OFFRIRE UN SUPPORTO ALLA GUIDA AVANZATO – LA MACCHINA HA UN DOPPIO MOTORE DA 200 KW, SUPPORTO ALLA CONNETTIVITÀ 5G E… - VIDEO

Sony decide di sorprendere tutti al CES 2020 e non solo per la presentazione ufficiale del nuovo logo della PlayStation 5 che arriverà a fine anno sul mercato. Quello che sorprende di Sony alla fiera dell'elettronica di Las Vegas è la presentazione sul palco della prima VISION-S ossia la concept-car elettrica capace di integrare fino a 33 sensori "made in Sony" e proiettare l'azienda nipponica assieme al proprio pubblico un un futuro ancora più tecnologico di quello attuale.

VISION-S non è una semplice concept-car di Sony e non è nemmeno una semplice auto elettrica come altre presentate in questi ultimi mesi. VISION-S è molto di più perché vede realmente gli sforzi di Sony realizzati nell’area della mobilità – tra cui la ricerca di sicurezza, affidabilità, comfort e intrattenimento – e che fanno parte di una nuova iniziativa denominata appunto “VISION-S”.

Il primo prototipo di veicolo realizzato nell’ambito di “VISION-S”, mostrato appunto al CES 2020 di Las Vegas, incorpora le tecnologie sensoriali e di imaging di Sony e un software di bordo controllato attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale dell'azienda e di tecnologie di telecomunicazione e cloud, così da garantirne aggiornamento costante ed evoluzione delle caratteristiche.

Nel veicolo sono integrati 33 sensori, inclusi sensori d’immagine CMOS e sensori ToF, per rilevare e riconoscere oggetti e persone all’interno e all’esterno del veicolo stesso e offrire un supporto alla guida altamente avanzato.

Il “360 Reality Audio” di Sony garantisce un’esperienza audio profonda e immersiva, attraverso i diffusori integrati in ogni posto auto, così da avvolgere i passeggeri nel suono. Di fronte ai sedili anteriori è posto uno schermo panoramico su cui è possibile fruire di un’ampia gamma di contenuti, attraverso un’intuitiva interfaccia utente.

Sony ha collaborato con diverse aziende per portare quello che è possibile vedere su VISION-S. Parliamo di collaborazioni con Bosh, Continental ma anche NVIDIA e Qualcomm.

E continuerà a farlo in combinazione con le proprie tecnologie all’avanguardia per offrire maggiore sicurezza e affidabilità, facendo al tempo stesso il possibile per ispirare nuove emozioni attraverso rivoluzionarie esperienze di intrattenimento in auto.

Dalle poche informazioni svelate durante la presentazione è stato possibile carpire come l'auto possegga un software di bordo controllato attraverso l'intelligenza artificiale di Sony. Ecco che l'auto, seppure futuristica, risulta a tutti gli effetti un'auto ed ecco che possiede un doppio motore da 200 kW con la possibilità di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 4,8 secondi ad una velocità massima di 238 Km/h.

Chiaramente si parla anche del supporto alla connettività 5G come anche dell'uso dell'Intelligenza Artificiale avanzata alla guida assistita e ad altre feature che non sono state del tutto svelate.

Ci sarà da capire a questo punto se VISION-S di Sony rimarrà solo una concept-car o se effettivamente l'azienda prenderà forza per movimentare anche il mercato delle auto elettriche che sappiamo essere in pieno fermento in questo momento.

Sony chiaramente dovrà collaborare per portare a termine un'impresa del genere ma è chiaro che l'azienda sa il fatto proprio e sa che potrà contare su di un'esperienza importante in fatto di tecnologia.

