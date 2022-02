DAMMI LA TUA MANO, ZINGARA... - GUARDATE LA GENIALE LOCANDINA PENSATA DALLA DISNEY PER LANCIARE LA SERIE "FRESH", CHE RACCONTA UNA STORIA DI CANNIBALISMO - UNA MANO IMBUSTATA COME FOSSE CARNE DEL SUPERMERCATO...

Dagotraduzione da Showbizz411

Locandina Fresh

Per prima cosa, leggi la recensione di "Fresh". La serie inizierà il 4 marzo sul canale Hulu. Un film totalmente disgustoso, proprio come la locandina. Disney Searchlight l'ha acquistato come regalo per Hulu. "Fresh" ha un punteggio di 85 su Rotten Tomatoes, quindi ovviamente è piaciuto ad altri critici e blogger.

Di certo non sono vegetariani. La premessa di questo film è che Sebastian Stan interpreta un dottore che rapisce le donne, le viviseziona, ne mangia pezzi o li vende e alla fine le uccide. «Non è la carne, è il movimento» non viene cantato in nessun momento.

PS. questo è un design grafico geniale.

