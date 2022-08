11 ago 2022 17:25

DAMMI IL TUO CAZZO, PRENDI LA MIA VAGINA – I TRANSGENDER MAURA NARDI ED EMANUELE LOATI HANNO CAMBIATO SESSO INSIEME E ORA SI SPOSERANNO A RECANATI – LEI ERA UN LUI, LUI ERA UNA LEI. PER OTTENERE I DOCUMENTI CHE ATTESTANO IL CAMBIO DI IDENTITA' HANNO IMPIEGATO ANNI – MAURA È TRA LE PRIME NON VEDENTI A COMPLETARE IL PERCORSO DI TRANSIZIONE IN ITALIA...