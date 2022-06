MA HANNO IL BRACCINO CORTO O LE VIPERE NELLE TASCHE? – IL CASO DEGLI EX ROMANISTI GERSON E D’AGOSTINO CHE PUR INCASSANDO COMPENSI DA CAPOGIRO, NON PAGAVANO L’AFFITTO – IL BRASILIANO, ORA A MARSIGLIA, A ROMA NON HA LASCIATO UN SEGNO IN CAMPO MA UN DEBITO DI CIRCA 10 MILA EURO, DOPO ESSERE STATO SFRATTATO. MENTRE L'ALTRO EX GIALLOROSSO, GAETANO D'AGOSTINO, È DOVUTO ARRIVARE A UNA TRANSAZIONE…