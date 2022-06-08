DANDOLO FLASH! LA CATALOGNA IN DIFESA DEL SUO GERARD PIQUE' NELL'AFFAIRE SHAKIRA: DA BARCELLONA A VALENCIA SUI SOCIAL IMPAZZANO LE FAN DEL NOTO CALCIATORE. FIUMI DI DONNE, UOMINI E SOPRATTUTTO GAY DALLA PARTE DEL "PIQUETON". "SHAKIRA HA PERSO QUALCOSA DI GRANDE!". COME BIASIMARLI. GUARDARE PER CREDERE…

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media e tv

DA DOVE NASCONO I GUAI DI CARLO FUORTES? - IL SUO “PECCATO ORIGINALE” È LA NOMINA DI MONICA MAGGIONI ALLA DIREZIONE DEL TG1. L’EX INVIATA DI GUERRA (SI FA PER DIRE) NON È IN QUOTA PD, BENSÌ GIANNI LETTA. LA SUA NOMINA È STATA UNA CAMBIALETTA CHE DRAGHI HA PAGATO ALL’EMINENZA AZZURRINA - IL PD, CHE HA VISTO CONFERMATO IL MAL-DESTRO SANGIULIANO AL TG2 E LA NOMINA DI SIMONA SALA IN QUOTA M5S AL TG3, È RIMASTO A BOCCA ASCIUTTA. DI QUI L’AZZOPPAMENTO DI FUORTES – INTANTO VIENE ANNUNCIATO DAL SITO DEL “FATTO” IL SILURAMENTO DELLA PIDDINA ILARIA D’AMICO SULLA SALVINIANA RAI2, SOSTITUITA DA GIORGINO, MA FUORTES SMENTISCE….

politica

AVETE VISTO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO? - IL POLITOLOGO FRANCIS FUKUYAMA SPIEGA PERCHÉ VA DIFESA LA DEMOCRAZIA: "PUTIN È DA TEMPO MOTORE DI UNA CAMPAGNA ANTI-LIBERALE GLOBALE, CONDOTTA CON L'AIUTO DI LEADER POPULISTI COME VIKTOR ORBÁN IN UNGHERIA E DONALD TRUMP IN AMERICA. DOPO ESSERE STATI ELETTI DEMOCRATICAMENTE, HANNO MINATO IL SISTEMA CHE LI HA PORTATI AL POTERE. DI SICURO CON L'INVASIONE DELL'UCRAINA, PUTIN HA FATTO CHIAREZZA MORALE: MOSTRANDO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO E QUANTO QUESTA SIA BRUTALE…"

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