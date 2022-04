12 apr 2022 12:57

DANDOLO FLASH - LUI È UN GIOVANE GIORNALISTA FULMINATO DALL’AMORE, LEI È UNA STRETTISSIMA COLLABORATRICE DI UN POTENTE MINISTRO. PER COMPIACERE LEI, LUI SCRIVE PEZZI CHE GRONDANO PASSIONE PER IL POLITICO E ODIO PER TUTTI I RIVALI: LO DIPINGE COME UN INCROCIO TRA UNO STATISTA E UN SANTO. NELLE REDAZIONI E SOPRATTUTTO NEL PALAZZO I PEZZI DEL GIORNALISTA INNAMORATO VENGONO ACCOLTI DA GRASSE RISATE. DI CHI STIAMO PARLANDO?