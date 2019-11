RAI, BENVENUTA NEL 2019! - LA PRIMA DIRETTA IN (SOLO) STREAMING DI “VIVA RAIPLAY” FA 850 MILA VISUALIZZAZIONI (REGISTRATE FINO ALLE 23.59). È UN OTTIMO RISULTATO E IL PRIMO PASSO PER IL TRAGHETTAMENTO DEI TELEMORENTI VERSO IL DIGITALE - TUTTI PROMOSSI? NON ANCORA. IL PRODOTTO NON È UN FORMAT ADATTO IN SÉ PER LO STREAMING, MA VIVE IN FUNZIONE DEL SUO PRESENTATORE E DEL SUO RITMO. ORA DIVENTA INTERESSANTE CAPIRE I NUMERI DEL GIORNO DOPO, CIOÈ QUANTO REGGE ON DEMAND…