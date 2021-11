"HO LA PATATINA IN FIAMME".

Alberto Dandolo per Dagospia

sesso e tumore 2

"Ho la patatina in fiamme". È questa la lapidaria frase pronunciata al telefono da una nota e sposatissima conduttrice ad una sua amica appena è uscita dalla garconniere milanese del suo giovane, ricchissimo e fidanzatissimo amante, rampollo di una nota dinastia di industriali padani. I due piccioncini si sono sollazzati per 12 ore in acrobazie carnali sfrenate e spericolate all'ombra della Madonnina a pochi passi da Corso Buenos Aires la scorsa settimana. Chi sono?

La trans della mutua Vladimir Luxuria in questo periodo ha corteggiatori come se piovessero. Forse merito della sua smagliante forma fisica e del suo volto tirato a lucido e smaltato come una ceramica nipponica la poliedrica Vlady ha fatto colpo su un giovanissimo e prestante bulgaro di nome Younutz, figlio di uno dei più potenti e ricchi esponenti della comunità gipsy di Milano. Cederà alle avances del ricco rampollo rom? Chi vivrà vedrà.

vladimir luxuria

A breve la vedremo entrare nel cast di un noto programma. È bella, avvenente e stagionata. I suoi detrattori la chiamano "Tetta sudata" perché pare non sia amante del sapone. Di chi stiamo parlando? Colleghi avvisati mezzi salvati.

Fermi tutti. Un blasonato e apprezzato giornalista e opinionista tv ha apparecchiato lo scorso fine settimana in una villetta alle porte di Milano un party privato chiamato "La monta delle vacche", come la nota serata gaya itinerante che da anni viene organizzata nei mejo club porcini del nord Italia. Presenti solo 22 selezionatissimi ospiti rigorosamente di sesso maschile. Il parterre si divideva in 12 gay passivi e 10 attivi.Tra loro anche un noto comunicatore che appartiene allo staff di media relations di un potente ministro di origini meridionali.

aida yespica

Chi é la signora che ha sfrattato i City Angels da un evento pubblico per astio nei confronti di una ex amica? Si sono trovati molti per strada e gli altri allo “stadio”. C’é un cuore che batte nel ventre della città magica...

La statuaria Aida Yespica qualche giorno fa è riapparsa nella movida meneghina dopo un lungo periodo di assenza. È stata infatti l' invitata di punta dell'inaugurazione della nuova champagneria di Paolo Sassi, regina delle notti duomo-sessuali ed ex opinionista di Pomeriggio 5, nel quartiere iper fluid di Porta Venezia. I mejo gay milanesi sono impazziti per la showgirl venezuelana che ha passato la serata a concedere paziente decine di selfie agli infojatissimi ospiti dell'evento.

soleil sorge

Lui è un potente e sposatissimo industriale assai vicino ai poteri forti e lei una bombastica organizzatrice di eventi. I due sono amanti da tempo e qualche settimana fa hanno trascorso in segreto una bollente luna di miele anticipata in quel del Qatar. Chi sono?

Nei corridoi di Rai 3 e nelle sale di Montecitorio si sussurra che il noto politico di sinistra abbia perso la testa per Luisella Costamagna impegnatissima conduttrice di Agorà, trasmissione in cui spesso il parlamentare è ospite. Chissà se la imperturbabile giornalista si è accorta del nascente impetuoso sentimento del suo infojato opinionista. Ah, saperlo...

Il grande Bordello. Delia Duran showgirl latina per mancanza di show e moglie del gieffino Alex Belli per mancanza di matrimonio sta facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast del Gf vip e raggiungere il suo sobrio compagno nel frattempo intento a limonarsi la coinquilina Soleil Sorge. Riuscirà a farsi rinchiudere nella casa più spiata d'Italia?

luisella costamagna

Avvertite Gulliermo Mariotto che nel cast dell'ultima edizione di Ballando con le stelle ci sono ben 3 gay velati: 2 ballerini e un maestro di danza. E tutti e 3 insospettabili. Chi sono? Piccolo aiuto : non sono sposati e solo 1 di loro ha una dolce metà di facciata.

PORNO FLASH - A giorni uscirà il calendario 2022 di Amandha Fox la porno-Venere polacca che si spoglia quest'anno a sostegno degli agricoltori pugliesi colpiti dalla Xilella. Amen!

Alberto Dandolo per "Oggi"

E' nel cast di un noto programma e si dichiara single. Si sussurra però che abbia una simpatia segreta per un famoso sportivo. Di chi stiamo parlando?

È un professionista che ama la tv e farebbe di tutto per le luci della ribalta. Ha una compagna e un pargolo ma è innamorato di un suo collaboratore. Chi è?

A Milano si sussurra che la nota e matura showgirl non ne voglia sapere più di uomini dopo un brevissimo e fallimentare flirt vissuto di recente.

Amandha Fox

Chi è quell'attrice a cui hanno proposto 40 mila euro per una ospitata di pochi minuti in un noto show di Rai 1?

Si sussurra che la bella e generosa showgirl straniera un tempo ricchissima stia vivendo un momento assai difficile a livello economico. Riuscirà a superarlo?

Il biondo giovanissimo influencer amato dalle ragazzine si è innamorato del fidanzato di una delle sue migliori amiche. Di chi stiamo parlando?

È una matura showgirl lontana da molto tempo dal piccolo schermo. Si è palesata più in forma che mai alle sfilate milanesi delle scorse settimane promettendo di rientrare presto in tv. Chi è?

delia duran alex belli 1

Sono una coppia di attori assai famosi. Sono sposati da tempo e hanno messo su famiglia. Pare che siano ai ferri corti.

Il noto attore sciupafemmine è in crisi con il suo segreto e storico amante. Come mai? Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

soleil sorge

Amandha Fox Amandha Fox

