Alberto Dandolo per Dagospia

andrea giambruno

Fermi tutti! È stato avvistato qualche ora fa a Milano in prossimità di un'area verde a ridosso di viale Monza il ciuffo ormai ridotto a misera frangetta, di Andrea Gianbruno. La Sora Giorgia, dopo averlo buttato fuori casa e avergli rifilato un pubblico benservito, prima di partire in missione in Medio Oriente, gli ha "ammollato" la piccola Ginevra e una sua cuginetta con biglietti Frecciarossa premium direzione Milano.

Giambruno è distrutto, quasi irriconoscibile. Il bulbo è assopito, la favella latita e la solitudine sembra pesargli come un macigno. Un uomo addolorato e incredulo, che in queste ore vuole avere occhi solo per la donna più importante della sua vita: Ginevra. Unica erezione tricologica stimolata da una telefonata: Mediaset gli ha comunicato che dal prossimo venerdì riprenderà a condurre il suo rotocalco che andrebbe aggiornato col titolo “Sudario del giorno” su Rete4. Avvisate Antonio Ricci…

andrea giambruno a diario del giorno ANDREA GIAMBRUNO ANDREA GIAMBRUNO giorgia meloni e andrea giambruno foto chi