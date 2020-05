28 mag 2020 16:57

LA DANIMARCA RIAPRE LE FRONTIERE PER LE COPPIE: “MA SOLO PER QUELLE SERIE”. INIZIALMENTE ERANO STATE CHIESTE CONVERSAZIONI, MESSAGGI E LETTERE COME ‘PROVA’. DAVANTI ALLE PROTESTE IL GOVERNO DANESE HA DOVUTO FARE MARCIA INDIETRO CONSENTENDO IL RICONGIUNGIMENTO ANCHE A CHI NON È IN GRADO DI DIMOSTRARE LA SOLIDITÀ DELLA RELAZIONE. LA BELLISSIMA STORIA DELL’89ENNE TEDESCO KARSTEN TUECHSEN HANSEN E L’85ENNE DANESE INGA RASMUSSEN...