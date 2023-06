DATECE UBER! – NUOVA PUNTATA DELLA SERIE “I TASSISTI ROMANI FANNO IL LORO PORCO COMODO” – UN LETTORE CI INVIA UN VIDEO E CI SCRIVE: “ERO SULL’AUTOSTRADA VERSO FIUMICINO. MI ARRIVA QUESTO TAXI SPARATISSIMO, MI SI INCOLLA DIETRO. MI SPOSTO E METTO LE QUATTRO FRECCE. A QUEL PUNTO, IL CONDUCENTE È IMPAZZITO: PRIMA HA PROVATO A SPERONARMI, POI HA TIRATO FUORI IL PACCO, FACENDOMI VEDERE I GENITALI. SOLO QUANDO SI È ACCORTO CHE STAVO RIPRENDENDO TUTTO, È SFRECCIATO VIA…” - VIDEO

UN TASSISTA MOSTRA IL GENITALI MENTRE GUIDA IN AUTOSTRADA

Riceviamo e pubblichiamo:

roma tassista mostra i genitali in autostrada 4

Caro Dago, voglio raccontarti una vicenda che mi ha riguardato in prima persona, secondo me molto significativa dello stato in cui versa Roma, e del senso di onnipotenza che provano i tassisti della Capitale.

Stavo raggiungendo l’aeroporto di Fiumicino, in autostrada e stavo viaggiando tranquillamente sui 130-140 all’ora. Ero nella corsia di sinistra e mi arriva questo taxi sparatissimo, che mi si incolla dietro. Mi si è avvicinato davvero tanto, stava quasi per tamponarmi.

A quel punto, visto che c’era gente a destra, ho aspettato e poi mi sono spostato. Per fargli capire che aveva esagerato, ho messo le quattro frecce. Non l’avessi mai fatto: il tassista è impazzito: prima ha provato a speronarmi, dopodiché io ho preso il telefono per filmarlo e lui ha tirato fuori il pacco, facendomi vedere i genitali. Solo quando si è accorto che stavo riprendendo tutto, è sfrecciato via a non so quanto, 200 all’ora.

roma tassista mostra i genitali in autostrada 1

Sono ancora spaventato: mi stava per mandare fuori strada, mi stava speronando, facendomi fare un incidente colossale, senza alcun tipo di motivo. Spero che, con il tuo aiuto, questo mio racconto serva, una volta di più, a rendere evidente a tutti che i tassisti romani si sentono al di sopra della legge. Una situazione che trovo, da cittadino, francamente inaccettabile.

Un tuo fedele lettore