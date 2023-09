24 set 2023 18:10

DAVIGO, MA CHE FAI: QUERELI PER SENTITO DIRE? – L’EX PM DI “MANI PULITE” AVEVA QUERELATO PAOLO MIELI ACCUSANDOLO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA – L’EX DIRETTORE DEL “CORRIERE”, OSPITE DI “NON E’ L’ARENA”, AVEVA CITATO UNA FRASE DI PALAMARA CHE TIRAVA IN BALLO DAVIGO – AL PROCESSO, PERO’, “PIERCAVILLO” HA DOVUTO AMMETTERE DI NON AVER EFFETTIVAMENTE VISTO LA TRASMISSIONE IN QUESTIONE NE’ IL FILMATO CON LE PAROLE DI MIELI – HA DOVUTO AMMETTERE DI ESSERSI BASATO, PER LA SUA QUERELA, SU CIO’ CHE GLI AVEVA RIFERITO IL SUO AVVOCATO…