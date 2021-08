23 ago 2021 13:21

IL DECLINO INESORABILE DI RUDY GIULIANI - L'EX SINDACO DI NEW YORK E POTENTE AVVOCATO DI TRUMP È FINITO A VENDERE VIDEO-MESSAGGI PERSONALIZZATI SULLA PIATTAFORMA “CAMEO”. LA NOTIZIA È CHE CI SONO ALLOCCONI DISPOSTI A PAGARE 225 DOLLARI PER AVERE UN SUO FILMATO CON DEDICA – IL POVERO GIULIANI NON PUÒ FARE PIÙ L’AVVOCATO PERCHÉ È STATO PRIVATO DELLA LICENZA LEGALE E ORA È IN GROSSA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DOPO UNA MASSICCIA CAUSA DA 1,3 MILIARDI PER DIFFAMAZIONE INTENTATA DA… - VIDEO