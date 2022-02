23 feb 2022 15:25

DECRETO RILANCIO SÌ, MA DEI PROPRI COMODI: ALCUNI IMPRENDITORI USAVANO I SOLDI PUBBLICI PER PAGARSI LE RATE DEL ROLEX! - A MONZA BECCATA UNA TRUFFA SUI FONDI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS: 22 IMPRENDITORI BRIANZOLI AVREBBERO INTASCATO I SOLDI PER GODERSI LA VITA, SPENDENDOLI PRINCIPALMENTE IN BENI DI LUSSO - I DENUNCIATI HANNO RICEVUTO ILLECITAMENTE IN TUTTO OLTRE 460 MILA EURO...