DEGRADO CAPITALE - A POCHI GIORNI DAL G20 DELLA CULTURA È TORNATA LA NORMALITÀ INTORNO AL COLOSSEO: BIVACCHI, AMBULANTI ABUSIVI, E SENZATETTO CHE FANNO I LORO BISOGNI IN MEZZO A FROTTE DI TURISTI SCIOCCATI - UNO SPETTACOLO DEGNO DI UNA CITTÀ DEL TERZO MONDO: CHE FANNO GLI AGENTI E I MILITARI CHE PRESIDIANO L’AREA (O DOVREBBERO FARLO?)

Uno dei luoghi più belli del mondo. Ma non solo: anche uno dei più visitati. Qualche giorno fa è stato teatro del G20 della Cultura e le foto del Colosseo con tutti i potenti del Mondo ha fatto il giro del pianeta. Incantando tutti per bellezza e fascino.

Ma non tutto quello che luccica è oro. Perché, come da tempo viene denunciato, intorno al Colosseo di splendore ce ne è poco. Invece di conservare l'area circostante al monumento simbolo della Capitale come un "salotto", l'impressione è che venga abbandonato a se stesso.

Sporcizia, abbandono, ambulanti abusivi, false guide turistiche, bagarini. Un panorama intollerabile. Anche l'allontanamento di diversi persone accampate da tempo a Colle Oppio non ha risolto la situazione che rimane di degrado e abbandono. Pochi giorni fa, proprio in un'intervista concessa a Leggo, la sottosegretaria Borgonzoni, ha raccontato del tavolo istituito proprio per cercare di risolveri questi problemi. Tavolo operativo a cui ha partecipato la polizia municipale, il ministero e la prefettura. Si prospetta un maggior controllo della zona, anche con l'ausilio di agenti in borghese, mini daspo e uso di telecamere

