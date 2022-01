DELFINO GODURIOSO - ALCUNI SCIENZIATI DEL MASSACHUSSETS HANNO SCOPERTO CHE LE FEMMINE DI DELFINO NON SOLO POSSIEDONO IL CLITORIDE, MA CHE LO USANO PER PROVARE PIACERE – IL LORO TESSUTO ERETTILE E' INFATTI MOLTO SIMILE A QUELLO DEGLI ESSERI UMANI - GLI AUTORI DELLA RICERCA: "SAPEVAMO CHE I DELFINI FANNO SESSO NON SOLO PER RIPRODURSI, MA..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Delfini

Secondo un nuovo studio, le femmine di delfino hanno un clitoride funzionale simile a quello di un essere umano. Un team di scienziato guidato dal Mount Holyoke College del Massachussets ha scoperto che i delfini tursiopi hanno una struttura simile al clitoride nell’ingresso vaginale con nervi sensoriali e corpi erettili.

Per lo studio, i ricercatori hanno condotto un’analisi dettagliata sui clitoridi di 11 femmine che erano morte naturalmente e hanno trovato forti prove a sostegno della funzionalità dell’organo. Questo lavoro ha rivelato molte somiglianze tra la struttura del delfino e il clitoride di una donna umana, e in particolare che il tessuto erettile assomiglia a quello di un essere umano, il che significa che probabilmente svolge un ruolo nel fornire piacere.

Il clitoride di un delfino

All’interno del tessuto del delfino c’è spazio per far scorrere il sangue, consentendo all’area di gonfiarsi e alla struttura simile al clitoride di diventare dura. I delfini, proprio come gli umani, fanno sessso non solo per riprodursi, ma anche per creare legami e piacere.

«Ogni volta che sezionavamo una vagina, vedevamo questo clitoride molto grande ed eravamo curiosi di sapere se qualcuno lo avesse esaminato in dettaglio per vedere se funzionava come un clitoride umano», ha detto Patricia Brennan del Mount Holyoke College, autrice principale ed esperta di genitali animali.

«Sapevamo che i delfini fanno sesso non solo per riprodursi, ma anche per consolidare i legami sociali, quindi sembrava probabile che il clitoride potesse essere funzionale».

Il clitoride di un delfino 2

La prima caratteristica è stata la presenza di strutture di tessuto erettile, con molti vasi sanguigni. «Significa che si tratta di tessuti che in realtà si gonfiano di sangue, proprio come un pene, e il clitoride umano», ha detto Brennan. Brennan ha anche affermato di aver trovato due diversi tipi di tessuto erettile, gli stessi degli esseri umani. Uno è chiamato il tessuto spugnoso e l'altro è il corpo cavernoso.

Brennan e il suo team hanno trovato fasci nervosi molto grandi sotto la pelle, tre volte più sottili rispetto alle regioni adiacenti. Il che significa che quest'area è più sensibile. La scoperta finale sono stati i corpuscoli genitali, che sono strutture sensoriali che si trovano nel clitoride e nel pene umani. «Studiare e comprendere i comportamenti sessuali in natura è una parte fondamentale della comprensione dell'esperienza animale e potrebbe anche avere importanti applicazioni mediche in futuro».

Il clitoride di un delfino 3

È stato anche scoperto che i delfini tursiopi diventano sessualmente aggressivi con gli umani. Proprio l'anno scorso, i funzionari del Regno Unito hanno avvertito i nuotatori di fare attenzione ai delfini che si comportavano in modo sessuale nei confronti delle persone.

E nel 2020, sono emerse riprese di una donna che è stata inaspettatamente aggredita da un delfino. L'agente di viaggio Pripri Rose, 36 anni, di Miami, Florida, si stava godendo una vacanza a Varadero, Cuba, quando ha deciso di visitare l'acquario locale insieme a mamma Magda, 60 anni.

Il clitoride di un delfino 4