(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Truppe indiane e cinesi si sono scontrate lungo il confine conteso dell'Himalaya lasciando feriti da entrambe le parti. Lo riportano fonti militari e media locali. L'incidente è avvenuta la settimana scorsa, a sei mesi da una battaglia nella quale sono morti almeno 20 soldati indiani e un numero imprecisato di militari cinesi. Secondo la ricostruzione di funzionari indiani, gli ultimi scontri sono avvenuti a Naku La, nello stato del Sikkim. Una pattuglia cinese, hanno riferito, ha cercato di attraversare il territorio indiano ed è stata respinta. Naku La collega il Sikkim alla regione del Tibet, in Cina. (ANSA).

