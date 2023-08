I DELIRI DELLA NOTTE ROMANA SUPERANO OGNI FICTION – ROBERTO BEDETTI, EX SPOGLIARELLISTA, MORTO DI FAMA NOTO PER ESSERE AMICO DELLA GIEFFINA FLORIANA SECONDI, È STATO ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE – NEL CUORE DELLA NOTTE, INSIEME A UNA PROSTITUTA RUMENA E A UN UOMO CHE SI SPACCIA PER IL “SOSIA DI FREDDIE MERCURY”, AVREBBE CERCATO DI OTTENERE CON LA FORZA 50 EURO DA UN ANZIANO, SOSTENENDO CHE I TRE FOSSERO STATI CONTATTATI VIA TELEGRAM PER UNA SERATA DI SESSO...

Estratto dell’articolo di Alessio Campana per www.roma.repubblica.it

roberto bedetti 1

Dietro la tentata estorsione che oggi ha portato all’arresto di Roberto Bedetti e di altre due persone c’è una storia più profonda della richiesta di denaro che i tre indagati hanno fatto a un signore nel cuore della notte, accusandolo di aver richiesto via Telegram la loro compagnia salvo poi tirarsi indietro non pagando neanche il taxi.

Perché il protagonista di questa storia è già noto alle cronache. Il signor Roberto Bedetti, una volta insperabile amico di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello

escort

[...] Un fatto iniziato all’alba di lunedì, con uno scambio di messaggi su Telegram tra un uomo e una coppia: una ragazza originaria della Romania e un trentasette italiano che sostiene di aver lavorato per la Farnesina e che, in passato, avrebbe cantato nei locali le cover di Freddie Mercury. Stivali ai piedi, baffi degni del cantautore inglese morto 1991, il ragazzo ha spiegato la sua verità in aula: “Io e la mia amica siamo stati contattati da un uomo che ci invitava a casa sua per fare quattro chiacchiere e bere una cosa insieme”.

freddie mercury

Per raggiungere la via dell’incontro, viale Regina Margherita, i due avrebbero chiesto aiuto a Bedetti. “C’era una lunga attesa per i taxi – hanno spiegato in aula – ma lui ha un’applicazione con cui è più facile trovarli”. L’accordo con l’uomo che ha richiesto la compagnia dei due amici era chiaro: “Venite e vi pago il taxi”. E infatti i due, aiutati da Bedetti, arrivati sul posto hanno iniziato a citofonare a diversi inquilini dello stabile, cercando il misterioso signore che li aveva contattati per chiedere la restituzione dei soldi spesi per l’auto bianca.

roberto bedetti 3

Denaro anticipato da Bedetti: appena 50 euro. “Quando siamo arrivati sul posto, però, nell’appartamento che ci aveva indicato abbiamo trovato i lavori di ristrutturazione e nessuno ad aspettarci”, hanno dichiarato gli indagati spiegando di essersi però imbattuti in un signore che, accompagnato dalla moglie e con in casa l’anziana madre, ha cercato di farli allontanare. Secondo loro si trattava proprio dell’uomo che stavano cercando. Quindi avrebbero chiesto il denaro. La discussione sarebbe trascesa. Dunque l’arrivo della polizia, il fermo per tentata estorsione, la richiesta di arresto firmata dal pm Pietro Pollidori e la convalida: l’ennesima avventura, per il signor Bedetti. Che si è difeso dicendo al giudice: “Io non c’entro nulla, ho accompagnato loro sul taxi ed è successo il casino”.

roberto bedetti 6 roberto bedetti 5 roberto bedetti 4 roberto bedetti 2