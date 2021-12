DEMENZA, MEGLIO SENZA - I RICERCATORI POTREBBERO AVER SCOPERTO L'INNESCO FONDAMENTALE CHE PROVOCA L'ALZHEIMER, TROVANDO UN LEGAME TRA LE MUTAZIONE GENETICHE NEI MALATI E IL MODO IN CUI LE CELLULE DI UNA PERSONA PRODUCONO ENERGIA - SECONDO LO STUDIO DI UN TEAM DELL'UNIVERSITA' DI ADELAIDE ALCUNE MUTAZIONI NEI GENI LEGATE ALL'ALZHEIMER INTERROMPONO IL MODO IN CUI LE CELLULE USANO L'OSSIGENO E...

Dagotraduzione da Study Finds

Trovare la causa dell'Alzheimer potrebbe portare a una cura per la forma di demenza più comune al mondo. Un nuovo studio potrebbe aver scoperto quell'innesco fondamentale, trovando un legame tra le mutazioni genetiche nei malati di Alzheimer e il modo in cui le cellule di una persona producono energia.

Un team dell'Università di Adelaide ha scoperto che diverse mutazioni nei geni di una persona hanno un impatto sulle diverse funzioni cellulari in modi diversi. Tuttavia, varie mutazioni legate all'Alzheimer sembrano influenzare le cellule (in particolare le cellule cerebrali) allo stesso modo, interrompendo il modo in cui usano l'ossigeno per creare energia.

In questo studio, i ricercatori si sono rivolti al pesce zebra per esaminare queste mutazioni e il loro legame con le cellule cerebrali. I pesci zebra sono piccoli pesci d'acqua dolce estremamente simili agli umani a livello molecolare, genetico e cellulare.

Inoltre, questi pesci producono famiglie molto numerose, rendendo più facile per gli scienziati esaminare i sottili cambiamenti genetici che passano da una generazione all'altra. In questo caso, il team ha analizzato il cervello adulto di pesci zebra portatori di mutazioni genetiche che aumentano il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer ad esordio precoce.

I risultati mostrano una tendenza comune tra i pesci che mostrano segni di Alzheimer, con le loro mutazioni che influenzano il modo in cui le cellule cerebrali convertono l'ossigeno in energia.

«Questo è molto interessante perché sappiamo che quando alla fine si sviluppa la malattia di Alzheimer, il cervello delle persone diventa gravemente carente nella produzione di energia», afferma la ricercatrice Dr. Karissa Barthelson in un comunicato universitario.

«Quando ci siamo resi conto di questo collegamento comune, abbiamo portato la nostra ricerca un passo avanti e abbiamo rianalizzato i dati di un altro gruppo di ricerca che aveva studiato un importante gene della malattia di Alzheimer nei topi», aggiunge Barthelson. «Potremmo vedere un effetto simile e questo rafforza la nostra fiducia di aver trovato un fattore fondamentale e precoce dell'Alzheimer negli esseri umani».

Gli autori dello studio notano che il cervello ospita in realtà diversi tipi di cellule. Hanno tutti modi diversi e complessi di creare e condividere l'energia che creano.

Con questo in mente, il team sta ora esaminando l'impatto delle mutazioni del morbo di Alzheimer su ciascuno di questi tipi di cellule. Le risposte potrebbero portare a un nuovo trattamento che impedisce alle mutazioni genetiche di danneggiare le cellule cerebrali, causando il declino cognitivo. Secondo l'Alzheimer's Association, un anziano su tre muore di Alzheimer o di altre complicazioni legate alla demenza.

«È molto soddisfacente aver trovato questo importante fattore comune e precoce che guida lo sviluppo della malattia di Alzheimer», continua Barthelson. «La produzione di energia è l'attività cellulare più importante che supporta tutte le altre funzioni, in particolare negli organi altamente attivi come il cervello», conclude il ricercatore. «Se siamo in grado di capire in dettaglio cosa sta andando storto con l'uso di ossigeno e la produzione di energia, potremmo vedere modi per fermare la malattia prima che inizi, e questo andrebbe a beneficio della nostra popolazione che invecchia».