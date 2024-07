LA DEMOGRAFIA E' L'ARMA PIU' FORTE - PUTIN "ARRUOLA" LE DONNE RUSSE AFFINCHÉ SI METTANO A FARE FIGLI: ALLE RAGAZZE VIENE DETTO DI RINUNCIARE ALL’ISTRUZIONE E ALLA CARRIERA PER DARE PRIORITÀ ALL’EDUCAZIONE DEI BAMBINI – L’OBIETTIVO È RITORNARE A UNA SOCIETÀ TRADIZIONALE IN CUI SFORNARE CARNE DA CANNONE PER MOSCA - NEL FRATTEMPO IN RUSSIA E' STATA NORMALIZZATA LA VIOLENZA DOMESTICA E…

Dagotraduzione dell'articolo di Robyn Dixon, Francesca Ebel, Natalia Abbakumova per www.washingtonpost.com

Vladimir Putin sta “arruolando” le donne per far crescere la popolazione russa e per ricostruire la nazione come una grande potenza fondata sui valori tradizionali della famiglia.

«Molte delle nostre nonne e bisnonne hanno avuto sette o otto figli, e forse anche di più - ha dichiarato Putin - Dovremmo preservare e far rivivere queste meravigliose tradizioni».

Mentre Putin cerca di ripristinare lo status di superpotenza della Russia, le sue politiche revansciste stanno facendo arretrare i diritti delle donne, affermano le femministe russe, con ruoli idealizzati adatti all'era imperiale che ha preceduto il comunismo. Alle donne viene detto di rinunciare all'istruzione e alla carriera per dare priorità all'educazione dei figli, anche se la guerra in Ucraina prosciuga la forza lavoro, creando critiche carenze di manodopera.

Il basso tasso di natalità e le aspettative di vita relativamente brevi della Russia sono stati motivo di cruccio per il Cremlino per decenni. Ma se molti altri stati che lottano con un basso tasso di natalità prevedono dei benefici per le famiglie, Putin ha posto la questione su un piano diverso: per lui, lo sforzo di fare figli è una questione di sicurezza nazionale.

Le sue politiche non sono guidate solo da interessi economici, ma anche dal suo tentativo di forgiare una società puritana e militarizzata, fondata sul nazionalismo e sul cristianesimo ortodosso, intrappolata in un conflitto di civiltà con l'Occidente.

Nel perseguire questi radicali cambiamenti, Putin ha presentato la Russia come leader globale nella lotta contro quella che considera la dissolutezza occidentale, e ha bollato i sostenitori della democrazia e altri liberali come propagatori di "un’ ideologia distruttiva" che deve essere repressa. Femministe , attiviste LGBTQ+ , giornalisti indipendenti e personaggi dell'opposizione politica sono stati designati come agenti stranieri, estremisti o terroristi e sono stati arrestati, incarcerati o costretti a fuggire dal paese.

[…] Nel 2022, il Ministero del Lavoro russo ha adottato una strategia volta alla "parità di fatto" delle donne con gli uomini. L'anno prima, un elenco di lavori riservati agli uomini risalente all'era sovietica è stato ridotto da 450 a 100, consentendo alle donne di guidare treni o lavorare come marinai.

A febbraio, il tasso di disoccupazione in Russia era del 2,8 percento, un minimo storico. Eppure le donne non lavorano di più, secondo Rosstat, l'agenzia statistica statale, con la partecipazione femminile alla forza lavoro ferma al 48,8 percento, quasi invariata rispetto al 48,7 percento di gennaio 2022.

E mentre si chiede alle donne di sacrificarsi per la patria, la Russia è regredita nell’assicurare una forma di protezione per le donne. Molte forme di violenza domestica sono state depenalizzate nel 2017, grazie a legislatori come Yelena Mizulina, che hanno affermato che ai genitori dovrebbe essere consentito di picchiare i propri figli e che le donne non si offendono se un uomo picchia la moglie. I gruppi che sostengono le vittime di violenza domestica o che lavorano per salvaguardare i diritti riproduttivi sono stati designati come "agenti stranieri".

Putin ha ripristinato il premio sovietico del 1944 "Madre eroina" per le madri di 10 o più figli, nonché un "Ordine della gloria genitoriale". [….]

Anche le madri e le mogli dei soldati che sostengono apertamente la guerra in Ucraina vengono esaltate come eroine, mentre quelle che chiedono un trattamento migliore per i loro mariti da parte dell'esercito vengono ostracizzate e considerate traditrici che devono essere messe a tacere.

[…] Putin vede la crescita della popolazione russa come parte della sua eredità: «Salvare e far crescere la popolazione russa è il nostro compito per i prossimi decenni. Questo è il futuro del mondo russo, la Russia eterna millenaria».

