Lascia di nuovo il carcere Denis Verdini. Il tribunale di sorveglianza ha concesso all’ex parlamentare di Forza Italia la detenzione domiciliare per un periodo di 7 mesi, ravvisando – sulla base delle valutazioni di un perito - condizioni di salute incompatibili con la galera. Verdini, che alcune settimane fa era stato trasferito dal penitenziario fiorentino di Sollicciano al centro clinico del carcere di Pisa, può dunque tornare nella sua villa sulle colline di Firenze fino alla fine dell’anno.

Un altro capitolo, dunque, dell’infinita saga giudiziaria dell’ex politico toscano. Condannato in via definitiva a 6 anni e mezzo per il crac del credito cooperativo fiorentino (nel novembre del 2021) e rinchiuso Rebibbia, dopo poche settimane era tornato a casa per un focolaio di Covid nel penitenziario.

Col tempo aveva ottenuto un consistente allentamento delle prescrizioni (poteva usare il cellulare perché le dimensioni della villa gli impedivano di raggiungere in tempo il citofono in occasione dei controlli) tanto che nell’autunno del 2021 il tribunale di sorveglianza di Firenze gli aveva concesso di spostarsi a Roma – e di dormire a casa del figlio - il martedì e il mercoledì di ogni settimana, per un ciclo di cure odontoiatriche.

Una serie di permessi sfruttati però per riallacciare rapporti (anche con conversazioni telefoniche non autorizzate), almeno secondo le indagini della procura di Roma sulle commesse Anas in cui è coinvolto con il figlio Tommaso.

Il 26 ottobre 2021 il primo degli incontri sotto i riflettori, nel ristorante Pastation del figlio, presenti l’allora ad di Anas Massimo Simonini e l’imprenditore Vito Bonsignore. Poi altre due cene, a novembre e gennaio, sempre con una compagnia “eccellente” (in un caso anche il leghista Federico Freni, sottosegretario all’Economia, non coinvolto nell’inchiesta). Da qui l’accusa di evasione e la trasmissione degli atti a Firenze. “Gli atti di indagine documentano una vita sociale e di relazione impegnativa comportante uscite notturne, incontri con imprenditori, politici e pubblici funzionari”, si leggeva nell’ordinanza del tribunale di sorveglianza di revoca dei domiciliari. […]

