rastrellamento ghetto varsavia 15

Foto rare mostrano uomini, donne e bambini messi in fila e portati via dopo aver combattuto per quasi quattro settimane durante la rivolta nel ghetto di Varsavia del 1943. Il tentativo di resistere al rastrellamento ebbe un finale tragico. L’eroica resistenza costò la vita a 13mila ebrei. Dei 460.000 ebrei del ghetto di Varsavia, 265.000 furono inviati nel campo di sterminio di Treblinka per essere assassinati; altri 20.000 furono mandati nei campi di lavoro.

rastrellamento ghetto varsavia 29

Le immagini ci riportano dentro quell’orrore e saranno raccolte nel volume dello storico Ian Baxter, “The Ghettos of Nazi-Occupied Poland - Rare Photographs from Wartime Archives”, pubblicato da Pen and Sword.

