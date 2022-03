25 mar 2022 13:26

DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA L'ISTANZA CHE DÀ IL VIA A UNA CLASS ACTION DA 4,5 MILIARDI DI EURO CONTRO ASPI PER "RISARCIRE I LIGURI DEL DANNO D'IMMAGINE, ECONOMICO E SOCIALE SUBITO A CAUSA DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI E DEI CANTIERI AUTOSTRADALI INFINITI" - LA PIÙ GRANDE CLASS ACTION DELLA STORIA D'ITALIA È STATA PROMOSSA DAL GRUPPO DELLA LISTA SANSA IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA...