4. DA PARTE SUA, DEPP HA ACCUSATO AMBER HEARD DI AVER SABOTATO LA SUA RIABILITAZIONE: “NON MI DAVAVA I FARMACI PER DISINTOSSICARMI, PIANGEVO COME UN BIMBO SUL PAVIMENTO…” - VIDEO

3. NON BASTA: AMBER SVELA CHE IN AUSTRALIA LUI PROVO' A SOFFOCARLA CONTRO UN FRIGORIFERO, POI LA MINACCIO' DI METTERE IL SUO CAGNOLINO NEL MICROONDE, INFINE CON IL SANGUE DI UN DITO MOZZATO DAI VETRI DI UNA BOTTIGLIA ROTTA, DEPP SCRISSE “I LOVE YOU” SU UNO SPECCHIO!

1. DEPP HORROR SHOW! - “BRUCIAMO LA STREGA. VOGLIO FOTTERE IL SUO CADAVERE CARBONIZZATO” 2. IN TRIBUNALE I DETTAGLI PULP DEL MATRIMONIO CON LA BISEX AMBER HEARD: DURANTE UN VOLO, IN PREDA A COCA PILLOLE E ALCOOL, TRA "OSCENITA' E URLA ANIMALESCHE", DEPP L'HA PICCHIATA DAVANTI AI PASSEGGERI: AVEVA SCOPERTO CHE SI TROMBAVA LO “STUPRATORE” JAMES FRANCO

DAGONEWS

johnny depp 1

Il terzo giorno in tribunale per il processo di Johnny Depp contro il Tabloid “The Sun” continua senza esclusione di colpi. Ed emergono nuovi dettagli inquietanti.

L’aggressione in aereo Tra i vari episodi citati in tribunale contro Depp c’è la presunta aggressione su un volo da Boston a Los Angeles nel maggio 2014. In quell’occasione Heard ha raccontato che l’attore era sotto effetto di cocaina, aveva ingerito alcune pillole e aveva bevuto whisky e champagne.

A far esplodere la rabbia di Depp sarebbe stata la scoperta di una presunta relazione tra Heard e quello che lui avrebbe definito “lo stupratore” Franco. La donna ha anche registrato “le urla animalesche” di Depp e gli insulti che le sono stati rivolti davanti ai membro dell’equipaggio prima di perdere la testa e picchiarla.

amber heard e james franco

Depp ha risposto che la sua rabbia era contenuta e che mentre parlava stava in realtà facendo degli schizzi su un quaderno. In relazione alla definizione di “stupratore” data a Franco, Depp ha risposto: « Mi aveva detto molte cose molto negative riguardo James Franco. Disse che aveva provata a baciarla, a fare delle avance sessuali durante la lavorazione del precedente film in cui avevano lavorato insieme. Disse che lui era inquietante e uno stupratore. Disse che era stato molto aggressivo nel suo rapportarsi a lei. Sono parole saltate fuori riguardo l’atteggiamento di James Franco, come mi è stato descritto dalla signora Heard».

lo specchio con le scritte 1

“Ha scritto ti amo con il sangue” Un altro episodio di violenza terribile raccontata da Heard è stato il viaggio in Australia cinque anni fa durante il quale lei racconta di essere stata costretta a chiudersi in una stanza dove è stata tenuta “in ostaggio per tre giorni”.

La donna ha raccontato che Depp le ha strappato la camicia da notte, l’ha spinta su un tavolo da ping pong e ha provato a soffocarla contro un frigorifero.

il dito mozzato di johnny depp 1

Durante il presunto attacco, Depp si è tagliato un dito. Heard sostiene di avergli lanciato una bottiglia di vodka, ma lei ha detto che si era ferito rompendo un telefono contro il muro. «Con il suo dito insanguinato ha scritto ti amo sullo specchio del bagno». Sullo specchio c’erano altre scritte: «Chiama Carly Simon, lei lo dice meglio, babe»: un riferimento alla canzone “ You're So Vain” che Depp sostiene abbia scritto Heard.

johnny depp e amber heard

I messaggi a Paul Bettany Sono emersi una serie di messaggi choc che Depp ha inviato a Paul Bettany. In uno scriveva: «Bruciamo Amber. È una strega». Bettany rispondeva: «Non credo che dovremmo bruciarla. È una compagnia deliziosa ed è un bel vedere. Inoltre, non sono sicura che sia una strega. Potremmo prima fare un test di annegamento. Idee? Ho una piscina».

Depp, allora, ha risposto: «Facciamola affogare prima di bruciarla. Dopo fotterò il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta. È una strega».

johnny depp 3

2 .Johnny Depp: «Amber Heard non mi dava i farmaci per disintossicarmi, piangevo come un bimbo»

Paola Caruso per “www.corriere.it”

Terzo giorno del processo che vede protagonista Johnny Deppall’Alta Corte di Londra nella causa intentata dall’attore, 57 anni, contro il «Sun» (l’editore di News Group Newspapers, e il direttore esecutivo Dan Woottonche) che lo ha definito «picchiatore di donne». A parlare in aula il 9 luglio è ancora il divo di Hollywood, alla presenza dell’ex moglie Amber Heard che nella causa di divorzio ha dichiarato di essere stata picchiata (mostrando foto con lividi in faccia) da un marito violento.

il tavolo di johnny depp

Depp, di nuovo alla sbarra, risponde alle domande dell’avvocato del «Sun» Sasha Wass che prende in esame quello che è successo nella villa alle Bahamas nel 2104, un anno prima del matrimonio con la Heard, mentre la star cercava di disintossicarsi dall’ossicodone. «È vero che lei ha picchiato Amber Heard in quell’occasione?», parlando di spinte, calci e capelli tirati. Depp risponde: «Non ero in condizioni di farlo, soffrivo molto, piangevo come un bambino sul pavimento.

johnny depp svenuto

È stato il punto più basso della mia vita». In preda a sparmi incontrollati e singhiozzi, Depp nega tutto, accusando l’ex moglie di non avergli dato i farmaci prescritti per la disintossicazione che lo avrebbero fatto stare meglio: «Non mi dava le medicine che avrebbero potuto alleviare il dolore, è stata una delle cose più crudeli che lei abbia mai fatto».

E insiste: «No, non l’ho picchiata», precisando che la sua rabbia l’ha scagliata contro gli oggetti e non le persone. Ammette di avere avuto dei blackout, ma di quei momenti conserva piccoli frammenti di memoria ed è sicuro di non aver picchiato l’ex moglie che quindi lei racconterebbe bugie.

L’episodio in aereo

johnny depp 2

Un altro episodio di violenza sviscerato in aula sarebbe accaduto in aereo nel 2014, sul volo da Boston a Los Angeles. In quel momento Depp preso dai fumi dell’alcol e di altre sostanze avrebbe di nuovo perso il controllo. Qui, c’è un messaggio inviato dalla Heard all’amico attore Paul Bettany (tra i prossimi testimoni): «Johnny urla oscenità e se la prende con chiunque si avvicini».

amber heard 5

Depp controbatte sull’argomento: «Potrei aver fatto cose che non ricordo, certamente non sono una persona violenta, un picchiatore di donne». E poi un altro episodio di rabbia con percosse quando lui ha accusato lei di avere una relazione con James Franco. E come prova del fatto che l’attore sia una persona violenta, l’avvocato del «Sun» ha pure letto una lettera scritta da Depp alla Heard nel 2103, mai inviata, nella quale lui confessa di essere «come dottor Jekyll e Mr. Hyde. Per metà ti amo follemente, mentre l’altra metà mi spaventa».

amber heard 3

«Umorismo distorto»

L’attore nega ancora di aver colpito la Heard per averlo deriso per uno dei suoi tatuaggi e di aver minacciato seriamente di mettere il cane nel microonde. «Il cane era uno scherzo — sottolinea il divo — forse ho un senso dell’umorismo un po’ distorto». Questi argomenti, insieme all’abuso di droghe iniziato in tenera età, li ha confessati già nella seconda udienza dell’8 luglio. Più che un processo al tabloid sembra un processo a lui che è chiamato a rispondere davanti alla Corte.

lo specchio con le scritte 2

Gli altri testimoni

La causa in tribunale va avanti e durerà almeno per tre settimane: devono essere sentiti la Heard, Paul Bettany e poi i testimoni di Depp, l’ex Vanessa Paradis e Wynona Ryder. E dopo questo processo ce ne sarà anche un altro. Infatti, Depp ha fatto causa alla Heard per 50 milioni di dollari per diffamazione in un articolo del Washington Post che parla di abusi domestici. Ma questo nuovo processo si svolgerà negli Stati Uniti, probabilmente l’anno prossimo.

