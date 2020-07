Irene Soave per il “Corriere della Sera”

johnny depp e amber heard

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, ufficializzato nel 2016 con un accordo da 7 milioni di dollari (a lei) e un' ordinanza di allontanamento per violenza domestica (a lui), è passato alla storia come uno dei peggiori di Hollywood.

amber heard

Scherzi a base di sangue e feci, mobilia sfasciata, lividi su lividi: come hanno fatto a vivere così infelicemente due che 15 mesi prima si erano sposati su un' isola alle Bahamas? La causa che si dibatte ora a Londra, e per le prossime settimane, vede Depp come parte lesa contro il tabloid The Sun , che lo ha definito «un picchiatore di mogli»: in aula c' è anche Heard, chiamata dall' editore del giornale a testimoniare contro l' ex marito.

il dito mozzato di johnny depp 1

Di certo, dopo tre giorni di udienze, c' è per ora un fatto: protagonisti assoluti del matrimonio sono stati alcol, oppiacei e cocaina. In un' intervista del 2018 Depp si sentì chiedere se spendesse, in quel periodo, 30 mila dollari di vino al mese. «Sono offeso», ribattè. «Spendevo molto di più».

johnny depp 1

Amber Heard e Johnny Depp si erano conosciuti nel 2009 girando The Rum Diaries - Cronache di una passione : lui era l' attore più pagato di Hollywood, lei era reduce da una commedia sporcacciona dal titolo Strafumati . La trama dei Rum Diaries è quasi profetica: lui è un giornalista alcolizzato, lei la bionda stupenda il cui amore lo redime.

Nella realtà, però, il finale non è all' altezza. Lui nel 2012 lasciò la compagna Vanessa Paradis La relazione con Amber Heard divenne pubblica qualche mese dopo.

johnny depp e amber heard

Il matrimonio arriva a febbraio 2015, quando Depp è al picco di un biennio di dipendenze: nella memoria depositata da lei al processo è datato appena un mese dopo uno dei litigi più violenti della coppia.

Sono in Australia, lui vuole che lei firmi un accordo post-matrimoniale, avendo già rifiutato di firmarne uno preliminare, lei non vuole, c' è una colluttazione in cucina (danni per 150 mila dollari) e a lui, con i cocci di una bottiglia di vodka, si mozza una falange. Depp «usò» il sangue che sgorgava dal dito per imbrattare tutte le pareti della casa, su cui disegnò anche un pene.

johnny depp svenuto

Datati dicembre 2015 i reperti di una nuova lite: foto di lei con gli occhi pesti «per essere stata presa a testate». Lui si difende così: «Lei mi stava colpendo alla schiena, mi sono girato per fermarla e ci siamo scontrati». Resoconti che parlano di schiaffi e pugni quotidiani. «Ho capito già in Australia», racconta lui, «che ci saremmo sfasciati».

amber heard 4

Lei sembra averlo capito più avanti, invece, in una mail in cui gli scrive «Non sono tenuta a sopportare questo e io non sono pagata per stare con te». E poi, più dolce: «È come se convivessero in te Jekyll e Hyde. Metà di te io la amo follemente, l' altra metà mi terrorizza». Tracce di amore emergono però in un' altra lettera, inviata da lui alla mamma di Amber: «Tua figlia è andata molto più in là che il prendersi cura di questo povero vecchio drogato», ha scritto, definendo i suoi sforzi «eroici».

«È stata Amber e solo Amber che mi ha aiutato a superare quel momento». Oggi lui ritratta anche questo: «Scrivevo così per compiacerla». E la incolpa di non averlo «mai aiutato a disintossicarsi». «E in una vacanza alle Bahamas mi nascose i farmaci contro l' astinenza».

amber heard

Accuse, recriminazioni, ritrattazioni. Le udienze continueranno per altre due settimane. Gli avvocati di Depp hanno portato la causa contro il Sun all' Alta Corte, invece di accordarsi in via extragiudiziale com' è più comune in contenziosi di questo tipo, sperando che una sentenza a suo favore potesse giovare all' immagine del divo. Comunque vada, sembra difficile.

ciocca di capelli di amber heard johnny depp 3 johnny depp johnny depp 2 johnny depp lo specchio con le scritte 1 il tavolo di johnny depp amber heard 1 johnny depp 2 johnny depp 2 johnny depp 1 johnny depp 3 amber heard 3 amber heard 2 amber heard 5 lo specchio con le scritte 2