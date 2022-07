30 lug 2022 10:00

I DESAPARECIDOS DI CASA NOSTRA – IN ITALIA SCOMPAIONO 52 PERSONE AL GIORNO E LA METÀ NON VIENE PIÙ RITROVATA – LO DICONO I DATI DELLA XXVI RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE – DAL 1° GENNAIO AL PRIMO NOVEMBRE DEL 2021 SONO STATE 17.650 LE DENUNCE. IL 67% DEI CASI RIGURDA MINORI, IN GRAN PARTE STRANIERI, SPESSO VITTIME DI DISAGI FAMILIARI E RELAZIONALI COME DROGA, DEBITI, CYBERBULLISMO, ADESCAMENTI IN WEB, CASI DI REVENGE PORN...