DESTINAZIONE PARADISO – SOGNATE UN'ISOLA MOZZAFIATO DOVE METTERE IN AMMOLLO CHIAPPE E PROBLEMI? INIZIATE A DARE UN'OCCHIATA ALLE IMMAGINI DELLE 50 ISOLE PIÙ BELLE AL MONDO SECONDO “BIG 7 TRAVEL”: IN TESTA C'È FLATEY, PICCOLA ISOLA AL LARGO DELLE COSTE ISLANDESI CHE OFFRE PANORAMI DA SOGNO – MA ANCHE L’ITALIA HA IL SUO POSTO IN CLASSIFICA CON…

DAGONEWS

8. barbados

Siete pronti per allungare la lista dei luoghi dove sognare di andare? Big 7 Travel ha stilato la classifica delle 50 migliori isole del mondo per il 2019, facendoci sognare spiagge dorate e acque pulite in cui tuffarsi. La lista è stata compilata dopo un sondaggio tra 5.345 dei lettori che hanno elencato quali sono i loro posti del cuore.

7. pemba island, tanzania

In cima alla classifica c'è Flatey, una piccola isola al largo delle coste islandesi con una popolazione di sole cinque persone che viene descritta come un "set cinematografico". Palawan nelle Filippine arriva al secondo posto, mentre Espiritu Santo è terza, Sommarøy, al largo della costa norvegese, è quarta e l'isola di Korcula in Croazia è quinta. Anche l’Italia ha il suo posto in classifica con Capri che si piazza al quattordicesimo posto. Ecco l’elenco delle 50 isole da sogno:

9. lummi island, washington state

1. Flatey, Islanda

2. Palawan, Filippine

3. Espiritu Santo, Vanuatu

4. Sommarøy, Norvegia

5. Korcula, Croazia

6. The Aran Islands, Irlanda

7. Pemba Island, Zanzibar

8. Barbados

50. con so'n, vietnam

9. Lummi Island, Washington State

10. Bora Bora, Polinesia Francese

11. Rawa Island, Malaysia

12. Azores, Portogallo

13. Koh Tao, Thailandia

14. Capri, Italia

15. Fraser Island, Australia

5. korcula, croazia

16. Bali, Indonesia

17. Ibiza, Spagna

18. Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada

19. Corsica, Francia

20. Santorini, Grecia

21. Havelock Island, Andaman Islands, India

22. Kauai, Hawaii

49. mallorca, spagna

23. Colonsay, Scotzia

24. Aitutaki, The Cook Islands

25. Cebu, Filippine

26. Maldive

27. Curaçao

28. Rangitoto Island, Nuova Zelanda

29. Sir Bani Yas – Abu Dhabi, UAE

48. chiloe, cile

30. Galápagos Islands, Ecuador

31. Gozo, Malta

32. Pulau Tengah, Malaysia

33. Grand Cayman, Cayman Islands

34. Salt Spring Island, British Colombia, Canada

35. St. Barts, Caribbean

47. paros, grecia

36. Mont-Saint-Michel, Francia

37. Laucala Island, Fiji

38. La Digue, Seychelles

39. Jicaro, Nicaragua

40. Cozumel, Messico

41. Koh Rong Samloem, Cambodia

46. st. lucia

42. Culebra, Puerto Rico

43. Formentera, Spagna

44. Tobago

45. Öland, Svezia

46. St. Lucia, Caribbean

6. the aran islands, irlanda

47. Paros, Grecia

48. Chiloe, Cile

49. Mallorca, Spagna

50. Côn So'n, Vietnam

44. tobago 14. capri, italia 21. havelock island, andaman islands, india 22. kauai, hawaii 13. koh tao, thailandia 11. rawa island, malaysia 1. flatey, islanda 15. fraser island, australia 10. bora bora, polinesia francese 12. azzorre, portugal 16. bali, indonesia 17. ibiza, spagna 18. cape breton island, canada 19. corsica, francia 2. palawan,filippine 20. santorini, grecia 43. formentera, spagna 35. st. barts 23. colonsay, scozia 24. aitutaki, the cook islands 25. cebu, filippine 26. le maldive 27. curacao 28. rangitoto island, nuova zelanda 29. sir bani yas – abu dhabi, emirati arabi 3. espiritu santo, vanuatu 30. galapagos, ecuador 32. pulau tengah, malaysia 31. gozo, malta 33. grand cayman, isole cayman 34. salt spring island, canada 36. mont saint michel, francia 37. laucala island, fiji 38. la digue, seychelles 42. culebra, puerto rico 4. sommaroy, norvegia 39. jicaro, nicaragua 40. cozumel, messico 41. koh rong samloem, cambodia 45. oland, svezia