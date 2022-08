SANNA TUTTA PANNA – GRAN POLVERONE PER IL VIDEO DELLA BONISSIMA PREMIER FINLANDESE, SANNA MARIN, CHE SI SCATENA, BALLA E SCULETTA A UNA FESTA PRIVATA – C’È GIÀ CHI TIRA IN BALLO GLI HACKER RUSSI, MA IL FILMATO È STATO CONDIVISO SUI SOCIAL DAGLI AMICI PRESENTI AL PARTY. E POI: CHE C'È DI MALE SE UNA 36ENNE SI DIVERTE, COME TUTTI I SUOI COETANEI, PER UNA SERA? NOTIZIE COME QUESTA ACCRESCONO SOLO LA SUA FIGAGGINE DA LEADER "PIÙ COOL DEL MONDO", COME HA SENTENZIATO LA "BILD" – IACOBONI: “OGGI SCOPRIAMO CHE DÀ FASTIDIO CHE LA PREMIER FINLANDESE SI DIVERTA BALLANDO. SPERO SI CAPISCA DA DOVE PARTA QUESTA CAMPAGNA CONTRO DI LEI”