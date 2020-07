DESTINO CANE - LA STORIA DELLA COPPIA CHE DA 9 MESI GIRA LA NUOVA ZELANDA PER RITROVARE I DUE CANI SCOMPARSI: “NON CI ARRENDEREMO FIN QUANDO NON LI TROVEREMO” - DA OTTOBRE I DUE HANNO SPESO GIÀ 12 MILA EURO, MA CONTINUANO LE RICERCHE: “SENTIAMO CHE SONO LÀ FUORI, SONO PARTE DELLA NOSTRA FAMIGLIA, NON LI ABBANDONEREMO…”

Da quando il barboncino Dice e il Fox terrier Weed sono scomparsi, la vita di una coppia neozelandese è radicalmente cambiata. Da ottobre infatti Alan Funnell e Louisa Andrew, originari della penisola di Otago, si sono messi in viaggio e stanno perlustrando in lungo e in largo il Paese per ritrovare gli amati amici a quattro zampe. In 9 mesi hanno speso già 20 mila dollari neozelandesi (circa 12 mila dollari), ma non demordono: «Non ci arrenderemo fino a quando non li ritroveremo».

Finora le ricerche non hanno portato buoni risultati nonostante Alan e Louisa abbiano appeso circa 400 cartelloni con l’immagine dei due animali. L’odissea è iniziata quando Louisa è andato a dare da mangiare alle galline della coppia e ha lasciato i cani fuori dalla macchina. Dice e Weed, attirati da un coniglio, sono fuggiti via senza più tornare: «Abbiamo chiamato e chiamato, e non sono più venuti - ha Funnell ai media locali -. I nostri cani per noi sono come la nostra famiglia, sappiamo solo che sono là fuori da qualche parte. La Nuova Zelanda non è un posto così grande».

Alan pensa che Dice e Weed siano stati portati via da alcuni turisti dopo l’avvistamento di due cani legati a un camper nella zona: «Abbiamo vissute emozioni molto forti nell’ultimo periodo. Siamo sicuri che siano vivi. Siamo ottimisti». La coppia ha anche rivelato di aver ricevuto oltre 10 mila dollari neozelandesi (6 mila euro) in beneficenza da 300 donatori: «Abbiamo ricevuto un’enorme quantità di aiuti in tutta la Nuova Zelanda e per questo ci sentiamo fortunati».