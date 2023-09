IL DESTINO DELLE VECCHIE BAND: QUANDO FINISCONO I SOLDI, RIAPPAIONO - I TAKE THAT ANNUNCIANO IL RITORNO CON UN GIGANTESCO TOUR NEGLI STADI E NELLE ARENE PER IL 2024 ASSIEME AL LORO NONO ALBUM IN STUDIO, “THIS LIFE”, IN USCITA IL 24 NOVEMBRE - SI ESIBIRANNO PER 29 DATE IN 15 CITTÀ TRA IRLANDA E REGNO UNITO - LA BAND, CONOSCIUTA PER PER LE PRODUZIONI LIVE, DETIENE IL RECORD PER IL MAGGIOR NUMERO DI PERFORMANCE ALLA "THE O2" DI LONDRA CON 34 CONCERTI... - VIDEO

(ANSA) - I Take That, tra le band inglesi più famose di tutti i tempi, annunciano oggi il loro ritorno con un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nono album in studio This Life, in uscita il 24 novembre. Per celebrare la notizia i Take That hanno anche svelato il loro nuovo singolo Windows, già fuori. This Life On Tour vedrà il trio (Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald) esibirsi per 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata in questo tour dallo special guest Olly Murs.

I Take That sono conosciuti per le loro mastodontiche produzioni live e detengono il record per il maggior numero di performance alla The O2 di Londra con 34 concerti. Il Progress tour del 2011 ha infranto i record di box office con più di 1 milione di biglietti venduti in meno di 24 ore, cosa che lo ha reso il più grande tour in Regno Unito, con Billboard che lo ha inserito al terzo posto nella classifica annuale Top 25 Tours.

Nel 2019 la band ha celebrato i suoi 30 anni con le 38 date dell'Odyssey tour, che li ha visti esibirsi in 29 arene e 9 stadi per un totale di oltre 650,000 biglietti venduti. Il nuovo singolo dei Take That Windows li vede riuniti per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Windows è un bel brano che racconta la storia di chi emerge dall'oscurità alla luce e segna una nuova era per la band, carica di energia, creatività e un continuo desiderio di sfidare e sorprendere.

La musicalità di Windows suggerisce all'ascoltatore cosa potrà aspettarsi da This Life, nono album in studio della band e il primo dopo Wonderland, uscito nel 2017. "Tornare insieme in studio per questo brano è stata un'esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo". hanno commentato i tre.

"Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c'è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo!". Windows e il prossimo album This Life continuano ad alimentare l'eredità di una delle band con più successo nella storia inglese, con più di 45 milioni di dischi venduti nel mondo e 12 singoli #1 in UK.

