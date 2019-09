DIAMO A CHIARA QUEL CHE È DI CHIARA – LA FERRAGNI PORTA AL CINEMA MIGLIAIA DI RAGAZZINE CHE NON AVEVANO MAI VISTO UNA SALA CINEMATOGRAFICA - IL SUO DOCUMENTARIO “UNPOSTED” HA GIÀ BATTUTO UN DOPPIO RECORD: OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO INCASSATI IN UN SOLO GIORNO E MIGLIOR DEBUTTO PER UNA PELLICOLA ITALIANA NEL 2019 – LEI CONTINUA A INCASSARE E VOI STATE A GUARDARE…(VIDEO)

Emanuela Grigliè per “la Stampa”

chiara ferragni 9

Grazie un MILIONE. Lo scrive così, tutto maiuscolo, Chiara Ferragni e mica ha torto ora che può aggiungere un' altra stelletta ai suoi successi. Chiara Ferragni Unposted, documentario di Elisa Amoruso che racconta vita e ascesa dell' influencer e imprenditrice digitale, batte un doppio record: oltre mezzo milione di euro incassati in un solo giorno (e per giunta di martedì, non proprio seratona calda) e miglior debutto per una pellicola italiana nel 2019.

chiara ferragni e fedez 1

Chiara, 32 anni, 80 dipendenti e tanti follower quanto gli abitanti dei Paesi Bassi (più di 17 milioni), è «un idolo, un esempio di donna» ci ripetono quasi in coro le ragazzine in coda al cinema Odeon di Milano, quello dove lunedì si era svolta la première vip con pink carpet e Ferragnez mano nella mano, e dove ieri c' è stato di nuovo il pienone.

chiara ferragni ed elisa amoruso

In maggioranza (bulgara) femmine e giovanissime che al cinema, confessano, non ci sono andate praticamente mai prima di questa occasione, a cui si presentano già munite di biglietto comprato online per vedere un film che in sostanza hanno già scoperto giorno per giorno su Instagram. «I film li guardiamo solo su Netflix. Ma abbiamo seguito nelle stories di Chiara il trailer e ci ha ispirato a venire qui.

Ci piace il suo stile ma soprattutto la sua vita, cosa fa lei, i suoi viaggi - ci spiegano Benedetta, Anita e Sara, milanesi, 14 anni, che frequentano lo stesso liceo linguistico -. In particolare volevamo scoprire com' era lei prima di diventare famosa e come da piccola già amava farsi fotografare dai suoi genitori.

chiara ferragni piange per il suo documentario

Su Instagram seguiamo tutte le sorelle Ferragni. E il marito (il rapper Fedez, ndr)».

Il documentario resterà nei cinema solo tre giorni, poi passerà su Amazon Prime e tra circa sei mesi in chiaro sulle reti Rai.

Sempre che il record di incassi non spinga i cinema a tenerlo fuori più a lungo visto la richiesta di biglietti: a Cremona, città natale di Chiara, le visioni serali sono andate subito sold-out.

una scena di chiara ferragni unposted

«La seguo da sempre, è un role model, non si è mai demoralizzata e secondo me per arrivare dov' è ha superato tanti ostacoli con coraggio», dice Sara, 19enne torinese che studia moda allo Ied e che l' ultima volta che era andata al cinema era stato 5 anni fa per Colpa delle Stelle.

IL CINEMA IDEAL CITYPLEX DI TORINO BOICOTTA CHIARA FERRAGNI UNPOSTED

Resta da capire cosa farà ora la Ferragni-piglia tutto dopo matrimonio da favola, figlio, moda, corsi di trucco, cinema, tivù (il reality Making the cut con Heidi Klum e Naomi Campbell in onda nel mondo su Amazon Prime video nella primavera 2020). «Magari entra in politica. Mi piacerebbe una donna come lei candidata. Ma penso che più probabilmente collaborerà con qualche marchio importante per una collezione di moda».

chiara ferragni e fedez 2

Gli aggettivi più usati per definire Chiara sono simpatica e di successo, molto più che bella e famosa. «Ho prenotato i biglietti due settimane fa per essere sicura di trovarli», racconta Amanda 19enne che studia moda alla Marangoni, accompagnata da Ludovica bocconiana che dice: «Io ho la scusa dell' impresa per essere qui!». Vederla in carne d' ossa - Ferragni sta facendo delle comparsate a sorpresa in alcune sale - a loro non interessa.

chiara ferragni 10

«Va bene così, ci basta seguirla sui social. Incontrarla di persona non aggiungerebbe niente. Lei è un mito perché è simpatica e determinata. Un' italiana che ha sfondato, che ha creato un impero». Quest' ultima frase è come un mantra che ripetono tutte, Ferragni che si è fatta da sola e che ha dimostrato che col duro lavoro si può raggiungere qualsiasi traguardo. Pure il front row delle sfilate.

locandina unposted chiara ferragni

Il suo film è come un tutorial per il successo, un esercizio di autostima per ragazze: «Tutti noi sappiamo cosa possiamo fare per trovare la versione migliore di noi stessi, il fallimento fa parte del percorso, nessuno vince sempre, ma bisogna avere la forza di tirarsi su».

Aveva spiegato lei stessa alla Mostra di Venezia, dove il documentario è passato fuori concorso raccogliendo recensioni così e così e stelle risicate. Ma tanto il popolo di Chiara le recensioni mica le legge. E poi i critici erano pronti a scommettere che un conto è avere 17 milioni di follower, un altro portarli al cinema, fuori dai social, a vedere il tuo film. Missione compiuta.

