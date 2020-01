13 gen 2020 15:48

DIAMOCI UN TAGLIO! – UN UOMO SI TAGLIA LE EMORROIDI CON LE FORBICI E FINISCE IN OSPEDALE: È SUCCESSO A RONDISSONE, IN PROVINCIA DI TORINO. A LANCIARE L’ALLARME SONO STATI I FAMILIARI ATTIRATI DALLE GRIDA STRAZIANTI DELL’UOMO, TROVATO IN UN LAGO DI SANGUE. IN PREDA A DOLORI LANCINANTI…