DIANA ROMPE LE PALLE ALLA REGINA PURE DA MORTA – ELISABETTA ORGANIZZÒ NEL 2001 UN RITO SIMILE A UN ESORCISMO IN UNA STANZA DEL PALAZZO DI SANDRINGHAM NELLA QUALE I DOMESTICI NON VOLEVANO PIÙ ENTRARE A CAUSA DI STRANI FENOMENI – IL SECONDO BOMBASTICO VOLUME DEI DIARI DI KENNETH ROSE, UNO DEI PIÙ INFORMATI BIOGRAFI DELLA ROYAL FAMILY, È PRONTO A FAR TREMARE BUCKINGHAM PALACE: NEL LIBRO SI RIVELANO DETTAGLI DEL RAPPORTO TRA CARLO E DIANA, MA C’È ANCHE UN CAPITOLO DEDICATO A FERGIE LA ROSSA…

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

carlo, diana, elizabetta ii

La regina Elisabetta organizzò nel gennaio del 2001 un rito molto simile a un esorcismo in una stanza del palazzo di Sandringham nella quale i domestici non volevano più entrare a causa di strani fenomeni: dopo la funzione, il sacerdote disse che avrebbe potuto trattarsi del fantasma di Diana.

Chi è appassionato di storie reali non deve perdersi il secondo volume dei diari di Kenneth Rose, «Who Loses, Who Wins» appena uscito a Londra e anticipato dal «Daily Mail». Rose, morto nel 2014, è stato uno dei più informati biografi della Royal Family: conosceva tutti e le cose che non poteva scrivere sui libri le annotava nei diari, che ora vengono pubblicati.

il palazzo di sandringham

Rose riceveva informazioni di prima mano da persone in stretto contatto con i reali. È stata Prudence Penn, ad esempio, lady in-waiting della Regina Madre, a raccontargli che alcuni domestici avevano segnalato strani avvenimenti in un' ala del palazzo di Sandringham, la residenza nella quale Elisabetta trascorre sempre le vacanze di Natale con la famiglia.

ESORCISMO

Era stato chiamato un sacerdote che insieme alle tre donne (la Regina, sua madre, Lady Penn e nessun altro) avevano individuato l' origine dei flussi negativi intorno alla camera nella quale era morto nel 1952 Giorgio VI, padre di Elisabetta e marito della Regina Madre.

elisabetta e diana 3 image a 19 1439588098253

Lady Penn ha raccontato a Rose che fu celebrata una breve funzione «per portare tranquillità», non un vero e proprio esorcismo. Il sacerdote impartì la Comunione e furono recitate particolari preghiere. Dopo la funzione, il prete disse alla Regina che avrebbe potuto trattarsi di Lady Diana, perché in base alla sua esperienza «a volte accadono cose del genere quando si muore di morte violenta».

Molte pagine del diario di Rose sono dedicate a Diana e al suo rapporto con la Royal Family. I giudizi sulla Principessa del Galles sono spesso negativi. Il 6 febbraio 1983 Rose annota un commento di chi aveva conosciuto Diana come insegnante d' asilo: «Poco brillante, non ha risorse intellettuali necessarie a sposare il principe del Galles». Per questa ragione la principessa ricevette poi lezioni private da Eric Anderson, decano di Eton, che cercò di istruirla sulla lingua e la letteratura inglese.

elisabetta e diana 3 image a 22 1439588428214

Rose rivela molti particolari anche sui giorni del matrimonio con Carlo nella basilica di St Paul. Agli Spencer erano stati assegnati 50 posti per gli invitati della famiglia. Quando suo padre le mostrò l' elenco, Diana cancellò tutte le persone che avevano snobbato l' invito ai matrimoni delle sorelle Jane e Sarah, avvenuti pochi mesi prima. «Questa ragazza farà strada», annota il biografo a margine.

il principe carlo a cavallo

Rose conferma quanto Diana trovasse insopportabile e noiosa la vita a Balmoral: Marmaduke Hussey gli racconta il 9 ottobre 1981 che Carlo usciva ogni giorno alle 9 del mattino per andare a pesca e a caccia, e tornava alle 7 della sera.

A un certo punto del diario parla anche Raine Spencer, seconda moglie del Conte Spencer, odiata da Diana e dalle sorelle. «Non mi sembrava che si amassero - dice Raine di Carlo e Diana -. Avevano camere da letto separate e sembrava che lei non volesse toccarlo. Quando lui le diceva "Dammi un bacio", lei non rispondeva"».

Sandringham house

Anche su Carlo i giudizi sono spesso negativi: immaturo, perso nei discorsi sulle foreste pluviali che il Conte Spencer non sopportava al punto da chiudersi con una scusa in camera da letto, e rifiutare di scendere per la cena.

diana e fergie scherzano con gli ombrelli ad ascot

Ce n' è anche per Sarah Ferguson, all' epoca moglie del principe Andrea. Il 31 maggio 1996 la sorella della Regina, la principessa Margaret, dice: «Come sarebbe felice la famiglia di liberarsi delle due mogli, Diana e Fergie». E Martin Charteris, a lungo segretario di Elisabetta: «Se la Regina avesse dedicato alle caratteristiche delle spose dei suoi figli la stessa attenzione che ha dedicato ai suoi cani e ai suoi cavalli, ci saremmo risparmiati un sacco di guai».

matrimonio sarah ferguson e andrew 2

Diana è molto criticata per l' intervista concessa nel 1995 alla Bbc nella quale ha «deliberatamente e pubblicamente umiliato Carlo». Rose rivela che le riprese durarono 17 ore, perché la principessa voleva essere ogni volta sicura che le sue risposte «fossero al giusto grado di sincerità ingannevole». E infine l' epitaffio più perfido, ancora di Margaret: «Un memoriale per Diana davanti a Kensington Palace? Certo che non lo vogliamo. Dopo tutto, lei viveva nel retro della casa, non davanti».

