IL DIAVOLO CANTA ELTON JOHN – ARRIVA A CHICAGO IL MUSICAL TRATTO DAL FILM “IL DIAVOLO VESTE PRADA”: L’ESORDIO È PREVISTO PER IL 14 LUGLIO E, AL MOMENTO, UNA DELLE POCHE CERTEZZE È CHE A OCCUPARSI DELLE MUSICHE SARÀ ELTON JOHN – INTANTO CONTINUA LA CACCIA ALLE INTERPRETI CHE SI DOVRANNO CONFRONTARE CON ANNE HATHAWAY E MERYL STREEP…(VIDEO)

Simona Siri per “la Stampa”

elton john 1

La ricerca degli interpreti è appena cominciata. L' esordio sarà il 14 luglio a Chicago, repliche garantite fino al 16 agosto. Poi forse Broadway, forse Londra. Dopo anni di voci - del progetto si parla dal 2017 - una certezza: il musical tratto da Il Diavolo Veste Prada è realtà.

il diavolo veste prada 5

Non solo: ad occuparsi delle musiche è nientemeno che Elton John. La popstar vanta già successi importanti a Broadway, il Grammy vinto per le musiche del Re Leone e il Tony per Billy Elliot. I testi sono scritti da Shaina Taub, cantautrice, compositrice e fisarmonicista con una carriera che spazia da Shakespeare a Tom Waits. Della sceneggiatura si occupa Paul Rudnick, scrittore con esperienza sia in letteratura che in cinema e teatro.

miranda di il diavolo veste prada

Alla regia Anna D. Shapiro che nel 2008 ha vinto il Tony per I Segreti di Osage County. Sul sito di audizioni backstage.com intanto sta andando avanti la ricerca dei protagonisti. Per la parte principale, quella di Andy Sachs, al cinema interpretata da Anne Hathaway, si cerca una ragazza di età compresa tra i 20 e i 25 anni che sia «schietta, di mentalità indipendente ed estremamente motivata; altamente intelligente e orientata agli obiettivi; con voce pop / rock estremamente potente con ampia gamma». Per il ruolo di Miranda Priestly, l' indimenticabile Meryl Streep del film, si cerca una donna tra i 50 e 65 anni che sia «incredibilmente elegante, severa, imperiosa, glaciale e terrificante; estremamente intelligente e attenta.

elton john 2

Incredibile nel suo lavoro; temuta e rispettata da tutti; cantante eccellente con una presenza vocale imponente e la capacità di spostarsi tra pop e soul». Durante un workshop estivo a New York i ruoli principali sono stati ricoperti da Emily Skinner - giovanissima bionda attrice del Disney Channel - e Krystina Alabado, trentenne attualmente a Broadway in Mean Girls. Non si sa però se le due saranno confermate anche per il musical.

il diavolo veste prada 3

Tratto dal libro del 2003 scritto da Lauren Weisberger - ex stagista a Vogue - e tradotto in 37 lingue, Il Diavolo Veste Prada diventa film nel 2006 ed è subito successo. Nel mondo a oggi ha incassato più di 124 milioni negli Usa e altri 200 nel resto del mondo, a cui si aggiungono le vendite del dvd, uscito a dicembre del 2006. Oltre al successo commerciale, il film è diventato un fenomeno di costume.

elton john 1

Anna Wintour, direttrice di Vogue a cui la glaciale Miranda è ispirato, grazie al film è diventata un personaggio conosciuto con una fama che va ben oltre gli addetti ai lavori del mondo della moda. Lo stesso dicasi per alcune scene ed espressioni del film, diventate celebri allora e oggi, ai tempi dei social network, trasformatesi in meme, in tormentoni on line.

il diavolo veste prada 8

Due su tutti: il discorso che Miranda fa a Andy sul colore ceruleo e la battuta dell' assistente Emily (Emily Blunt) prima della serata di gala: «Mi rifiuto di stare male. Ho un vestito di Valentino, Cristo santissimo!». E vedremo come Elton John riuscirà a trasformarle in canzoni.

il diavolo veste prada 6 il diavolo veste prada 7 il diavolo veste prada 4 miranda di il diavolo veste prada maryl streep e anne hathaeay ne il diavolo veste prada il diavolo veste prada 9 il diavolo veste prada 2 il diavolo veste prada 1

elton john elton john elton john elton john e il compagno maryl streep e anne hathaeay ne il diavolo veste prada