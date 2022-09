DICE CHE ERA UN BELLOMO! - IL GIUDICE FRANCESCO BELLOMO ASSOLTO PER LO STALKING SULLE EX ALLIEVE DELLA SCUOLA PER ASPIRANTI MAGISTRATI - SECONDO L’ACCUSA, ESERCITÒ PRESSIONI, IMPONENDO, FRA L’ALTRO, RIGIDE REGOLE SULL’ABBIGLIAMENTO - IL MAGISTRATO (SOSPESO): “MAI CHIESTO DI ANDARE SCOLLATE O CON I TACCHI A SPILLO” - ARCHIVIATO A ROMA, PURE, IL FASCICOLO PER MINACCE E CALUNNIA NEI CONFRONTI DELL’EX PREMIER CONTE…

Maddalena Berbenni per https://bergamo.corriere.it/

FRANCESCO BELLOMO

Non lo rifarebbe, «viste le conseguenze». Ma sulla bontà dell’idea, ora che è stato prosciolto, Francesco Bellomo resta convinto. Giudice barese del Consiglio di Stato, 52 anni, sospeso dal 2017 — «Adesso scrivo libri e insegno» — , era imputato per stalking e violenza privata nei confronti di quattro ex allieve della scuola per aspiranti magistrati «Diritto e scienza».

Con loro c’era stato anche un legame sentimentale. Secondo l’accusa, esercitò pressioni, imponendo, fra l’altro, rigide regole sull’abbigliamento. Ecco. Sul punto, fuori dal Tribunale di Bergamo dove il procedimento era stato trasferito a inizio 2021 per competenza territoriale (la prima parte offesa vive in città), è chiaro: «Stabilire un dress code non è reato — afferma Bellomo —. Era un contorno. Io ti faccio frequentare la scuola gratis e tu ti vesti in un determinato modo quando devi rappresentarla, per esempio alle manifestazioni istituzionali o in tribunale». Oppure alle feste. «Erano previsti tre target — chiarisce Bellomo —: uno per il tribunale, uno per occasioni come convegni e il terzo per le feste, ma non ho mai chiesto di andare scollate o con i tacchi a spillo. Per le feste, il dress code era colori, tacchi normali e gonne. E poi era previsto anche per gli uomini».

francesco bellomo 7

La scuola c’è ancora, «ed è frequentata», puntualizza l’avvocato Beniamino Migliucci di Bolzano, che con il collega Gianluca D’Oria ha assistito Bellomo anche nei filoni già chiusi a Piacenza e Milano (aveva anche trascorso un periodo agli arresti domiciliari) : «In tutti i casi è stato assolto», sottolinea Migliucci. Archiviato a Roma, pure, il fascicolo per minacce e calunnia nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte, legato al procedimento disciplinare in seguito al quale Bellomo è stato destituito. Ha poi impugnato e la causa è tuttora aperta.

Oggi 27 settembre 2022, in udienza preliminare davanti al gup Vito Di Vita, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, i legali insistito sul non luogo a procedere. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa e prosciolto Bellomo «perché il fatto non sussiste» per quanto riguarda tre parti offese — anche rispetto a un episodio prescritto — e rimandato gli atti a Massa Carrara, di nuovo per competenza territoriale, su una quarta allieva. In quest’ultimo caso, per il quale Bellomo rispondeva solo di violenza privata, il reato è stato derubricato in un tentativo. «È la fine di un incubo», sintetizza l’avvocato Migliucci. Con Bellomo era imputato il pm Davide Nalin: assolto anche lui.

francesco bellomo 6

Ma perché era così importante il dress code? «Prima di tutto — risponde il magistrato — c’è una questione di promozione: devi piacere per creare consenso. E poi, di didattica: per me il magistrato non deve riempirsi la testa di libri e chiudersi in una torre d’avorio, ma deve sviluppare capacità di ragionamento e neutralità. È questo che insegno e non per niente tutti i miei allievi hanno passato l’esame».

francesco bellomo 4 Francesco Bellomo francesco bellomo dopo i seminari di francesco bellomo francesco bellomo 3 dopo i seminari di francesco bellomo dopo i seminari di francesco bellomo 2 dopo i seminari di francesco bellomo francesco bellomo 1 francesco bellomo 2 francesco bellomo 5