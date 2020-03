DICIAMOCI UNA “STRETTA” DI PIEDE – IN CINA, IN TEMPI DI CORONAVIRUS, ORMAI VIGE LA REGOLA DEL VOLEMOSE BENE, MA A DISTANZA: LE STRETTE DI MANO VENGONO RIMPIAZZATE CON DEI COLPI DI PIEDE – UN’IDEA BIZZARRA ACCOLTA CON GRANDE ENTUSIASMO NEL PAESE: “PIÙ IGIENICO…” - VIDEO

Nuevo saludo en los tiempos del coronavirus.

'stretta' di piede in cina 3

Ai tempi del Coronavirus meglio prendere accorgimenti per evitare che le nostre tradizioni non vengano perse per strada. Sta prendendo piede (in tutti i sensi!) un nuovo modo di salutarsi che questa volta vede protagonisti gli arti inferiori: d’ora in avanti niente strette di mano, rimpiazzate con un colpetto di piede a vicenda e tanti saluti. La gente ha accolto con entusiasmo questa nuova moda e lo ha ribadito sui social: “Non è una cattiva idea cominciare a praticare un modo di salutarsi più igienico”.

'stretta' di piede in cina 4

Qualcuno ha ironizzato sul nuovo saluto che arriva dall’Asia: “Scherzerà, ma non è poi così male. Potremmo anche prenderci il lusso di fare un piccolo salto tra un saluto col piede e l’altro. Anche l’esercizio fisico serve”.

La moda ha riscosso nel complesso un grande successo: “Mi piace il nuovo modo di salutarsi”. Resta da capire se sbarcherà anche nel mondo del pallone. Del resto per i calciatori usare i piedi non è una grossa novità. Né dovrebbe essere particolarmente difficoltoso.

coronavirus 1 'stretta' di piede in cina 1 'stretta' di piede in cina 2 coronavirus 2