13 set 2020 15:57

DIES IRAN – IMPICCATO IL CAMPIONE DI WRESTLING CONDANNATO PER OMICIDIO. ANCHE TRUMP SI ERA SPESO PER LUI - NAVID AFKARI ERA STATO ARRESTATO NEL 2018 E RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI AVER ACCOLTELLATO A MORTE UN AGENTE IN BORGHESE DURANTE LE PROTESTE ANTIGOVERNATIVE NELL'AGOSTO DEL 2018 - LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE AVEVA CHIESTO LA SUA SCARCERAZIONE