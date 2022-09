DIETRO GLI SCAZZI DI HARRY, C'E' SEMPRE MEGHAN MARKLE - QUANDO ARRIVÒ LA NOTIZIA CHE LA REGINA ERA IN FIN DI VITA, HARRY AVREBBE VOLUTO ACCORRERE DALLA NONNA E PORTARE CON SÉ ANCHE LA MOGLIE MA VENNE STOPPATO DAL PADRE CARLO, CHE NON VOLEVA MEGHAN TRA I PIEDI: PERMISE LORO DI FARSI VEDERE SOLO DOPO L’ANNUNCIO DELLA MORTE DELLA REGINA DA PARTE DELLA BBC – PER RIPICCA, LA SERA STESSA, HARRY SI RIFIUTÒ DI CENARE INSIEME AI PARENTI E IL GIORNO DOPO TORNÒ SUBITO A LONDRA - WILLIAM TENTÒ DI APPIANARE LA LITE MA...

È stata ancora una volta la presenza di Meghan Markle a causare l'ultima frattura in seno alla famiglia reale britannica. Il principe Harry - rivela il quotidiano inglese The Sun - si rifiutò di cenare col nuovo re Carlo e col fratello William, la sera della morte della regina, dopo che il padre aveva vietato a Meghan di accorrere a Balmoral assieme agli altri reali al capezzale di Elisabetta. E a causa della lite, Harry perse il volo che portava gli altri reali in Scozia.

Lo scorso 8 settembre i duchi di Sussex si trovavano a Londra, impegnati in un tour europeo, quando arrivò la notizia che la regina era in fin di vita. Tutta la famiglia reale si precipitò allora al castello di Balmoral, in Scozia, dove la sovrana stava trascorrendo le sue vacanze estive: Harry avrebbe voluto portare con sé anche Meghan, ma venne stoppato da Carlo, che giudicò «non appropriata» la presenza dell'ex attrice americana.

Ne seguì una lite furibonda, a causa della quale Harry non fece in tempo a imbarcarsi sul volo privato che condusse in Scozia William, il principe Andrea, l'altro figlio della regina, Edoardo, e sua moglie Sophie. Harry fu costretto dunque a viaggiare da solo e arrivò in ritardo: addirittura, la Bbc diede l'annuncio della morte di Elisabetta, alle 18.30, quando il duca di Sussex era ancora in volo.

Quella sera Carlo, ormai re, sua moglie Camilla, regina consorte, e William cenarono assieme a Birkhall, la residenza di Carlo nella tenuta di Balmoral: Harry era stato invitato a unirsi a loro ma, ancora furioso per il bando contro Meghan, preferì passare la serata con gli zii Andrea e Edoardo. La mattina dopo, alle prime luci dell'alba, Harry lasciò immediatamente Balmoral e tornò subito a Londra dalla moglie a bordo di un volo di linea. Nei giorni successivi William tentò di appianare la lite, invitando Harry e Meghan a incontrare la folla a Windsor assieme a lui e a Kate.

Ma era solo una tregua di facciata: anche se Meghan è stata presente alla processione dietro il feretro della regina e al funerale nell'abbazia di Westminster, lei e Harry sono subito ripartiti per la California il giorno dopo le esequie di Elisabetta. E al duca di Sussex deve essere apparsa particolarmente bruciante l'umiliazione di non poter indossare la divisa militare durante le cerimonie per Elisabetta.

Si dice che William sia molto restio a parlare col fratello nel timore che le loro conversazioni possano finire nel libro di memorie che Harry sta per pubblicare: il volume, che si annuncia esplosivo, doveva uscire a novembre ma sarebbe stato posposto agli inizi dell'anno prossimo in seguito alla morte della regina.

Non hanno giovato a calmare le acque anche le velate minacce pronunciate da Meghan in un'intervista rilasciata a fine agosto, dove la duchessa diceva di aver taciuto molte cose fino a questo momento, ma di essere sempre pronta a vuotare il sacco. Qualche giorno fa un giornalista americano aveva sostenuto che Meghan avrebbe scritto una lettera a Carlo per chiedere un incontro personale prima del ritorno negli Stati Uniti: ma la circostanza è stata giudicata molto improbabile a Londra, visto che Harry ha un accesso diretto al padre. Come che sia, la morte della regina, invece di appianare le divergenze, sembra aver esacerbato le ferite provocate dallo scisma dei duchi di Sussex.

