22 gen 2023 18:48

LA DIFESA STRAMPALATA DI ELON MUSK: “NON PRENDETE SU LSERIO I MIEI TWEET” – IL FONDATORE DI TESLA HA TESTIMONIATO IN CALIFORNIA, NEL PROCESSO IN CUI È IMPUTATO PER AGGIOTTAGGIO PER IL FAMOSO TWEET DA STRAFATTO SUL DELISTING DI TESLA, E SI È DIFESO SOSTENENDO CHE LA SUA PAROLA NON VA ASCOLTATA – IL TWEET DEL 2018 CON CUI ANNUNCIÒ LA PRIVATIZZAZIONE DELLA COMPAGNIA? “NON SIGNIFICA CHE LE PERSONE CI CREDONO E AGISCONO DI CONSEGUENZA”. IN QUEL CASO, PERÒ, IL MERCATO CI HA CREDUTO…